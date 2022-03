Patrizia verkauft markantes Bürogebäude in Köln

Der Immobilienkonzern Patrizia AG hat das Büroobjekt "Kranhaus 1" in Köln im Auftrag ihrer institutionellen Kunden an die Deka Immobilien Investment GmbH verkauft.

Das rund 17.200 Quadratmeter große Objekt umfasst 14 vermietbare Etagen mit hochwertigen Büroflächen sowie eine Gastronomiefläche im Erdgeschoss, die von Ox & Klee, einem Restaurant mit zwei Michelin-Sternen, bewirtschaftet wird, teilt Patrizia mit.

Patrizia hatte die Immobilie demnach während ihrer Entwicklung im Jahr 2008 erworben und habe seitdem durch aktives Management und Beteiligung der Mieter die Performance und den Wert des Objekts gesteigert. Die Hauptmieter, die Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle und die Steuerberatungsgesellschaft Rödl & Partner, sind bereits seit 2008 Mieter und haben ihre Flächen in der Folgezeit erweitert. „Kranhaus 1“ hat eine durchschnittliche gewichtete Restmietdauer von 6,5 Jahren und verfüge über eine starke ESG-Bilanz.

Rheinpromenade direkt unter dem Gebäude

Das markante Objekt befindet sich im Rheinauhafen. Die Rheinpromenade verläuft direkt unter dem Gebäude. Das architektonische Highlight wurde von BRT Architekten Bohte Richter Teherani entworfen und ist Teil eines Ensembles von drei „Kranhäusern“, deren Architektur auf den „Wolkenbügel“ des Avantgardekünstlers El Lissitziky aus dem Jahr 1924 zurückgehe.

Daniel Dreyer, Head of Transactions DACH bei Patrizia: „Das Investment von Patrizia in das Kranhaus 1 in einem frühen Entwicklungsstadium bot die Möglichkeit, durch aktives Asset Management einen signifikanten Wert für unsere Kunden zu generieren. In Einklang mit unserem Geschäftsplan konnten wir mit dieser Veräußerung eine gute Rendite für unsere Investoren erzielen.“

Zu dem konkreten Ergebnis des Engagements enthält die Mitteilung keine Angaben. Auch über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.