RWB steigert Platzierung 2021 um drei Viertel

Die weltweiten Risikokapitalinvestitionen sind im vergangenen Jahr auf ein neues Rekordniveau gestiegen. So wurden 2021 insgesamt 671 Milliarden US-Dollar in Start-ups gesteckt. Das ist fast doppelt so viel Geld wie im Jahr zuvor (plus 93,5 Prozent), berichtet die Beratungsgesellschaft KPMG.