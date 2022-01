Solvium-Manager rücken in Vorstand und Aktionärskreis auf

Die wichtigste Maßnahme ist die Verschmelzung der Solvium Capital GmbH mit der Solvium Holding AG, teilt das Unternehmen mit. Dafür wurden noch im Dezember 2021 alle rechtlichen Schritte eingeleitet. Zuvor war bei verschiedenen Gesellschaften der Gruppe die Muttergesellschaft Solvium Capital GmbH durch die seit 2019 bestehende Solvium Verwaltungs GmbH ersetzt worden. Das betrifft Gesellschaften, die mit dem Kapital von Investoren Logistikequipment für alle noch laufenden Kapitalanlageprodukte von Solvium kaufen, verkaufen und managen.

Der Vorstand der Solvium Holding AG wird um Christian Petersen, Marc Schumann und André Wreth auf vier Mitglieder erweitert. Das hat der Aufsichtsrat auf seiner Sitzung am 19. Januar 2022 beschlossen. Bisher war Olaf Will (56) Alleinvorstand. Er ist nun Vorstandsvorsitzender.

Christian Petersen (40) ist langjähriger Geschäftsführer der ConRendit Fondsverwaltung GmbH und bleibt dies bis zur endgültigen Löschung der letzten ConRendit-Gesellschaften voraussichtlich in diesem Jahr. Marc Schumann (46) war seit Gründung der Gesellschaft Geschäftsführer der Solvium Capital GmbH. Er bleibt weiter Geschäftsführer der Noble Container Ltd., Hongkong und der Axis Beteiligungsgesellschaft mbH, Köln.

André Wreth (45) war langjähriger Geschäftsführer der Solvium Capital GmbH und bleibt Geschäftsführer der Solvium Capital Vertriebs GmbH. Die Funktionen als Geschäftsführer der Capital GmbH entfallen mit der Verschmelzung auf die Holding. Marc Schumann und André Wreth bleiben unter anderem Geschäftsführer der Solvium Verwaltungs GmbH.

Petersen, Schumann und Wreth übernehmen 49 Prozent der Aktien

Olaf Will: „Ich bin froh, dass wir die seit Jahren geplante Erweiterung des Vorstands jetzt umsetzen können. Wir sind in den letzten beiden Jahren in neue Dimensionen vorgestoßen. Der Vorstand ist nun nicht nur erweitert, sondern auch verjüngt und damit gleichzeitig stabil und zukunftsfähig.“



Die drei neuen Vorstände Christian Petersen, Marc Schumann und André Wreth übernehmen zu gleichen Teilen insgesamt 49 Prozent der Aktien der Solvium Holding AG. Diese seit Jahren geplante Maßnahme binde sie langfristig an das Unternehmen und sorge für einen Gleichklang von Interessen mit dem bisherigen Alleinvorstand und Hauptaktionär Olaf Will, so die Mitteilung.

Zusätzlicher externer Investor

Zudem hat sich der Schweizer Investor Dr. Max Rössler Anfang November 2021 mittelbar mit fünf Prozent am Unternehmen beteiligt. Gleichzeitig stellt Rössler der Unternehmensgruppe weitere Mittel für Unternehmensbeteiligungen und Investitionen zur Verfügung, die das Portfolio stärken sollen. In den letzten Jahren hatte er bereits in verschiedene Kapitalanlagen von Solvium investiert. Der studierte Mathematiker Rössler ist über seine Holdinggesellschaft unter anderem der größte Aktionär des Baukonzerns Implenia.

Die Solvium Holding plant weitere Beteiligungen an Unternehmen, „die das Management von Assets für die Kapitalanlagen von Solvium für die Zukunft absichern“. Dafür stehen den Angaben zufolge finanzielle Mittel zur Verfügung, die Rössler der Solvium Holding AG zur Verfügung gestellt hat. Vorgespräche und Verhandlungen mit mehreren Unternehmen würden schon seit einiger Zeit geführt. Möglicherweise schon im laufenden Jahr werden die Pläne konkretisiert.

Im zweiten Halbjahr 2021 hat die Solvium Holding zudem ihr Risikomanagementsystem wesentlich erweitert und schon an die nunmehr umgesetzte neue Struktur angepasst. Nach diesen Änderungen plant die Gruppe, nicht nur die Abschlüsse der AG, sondern die aller Tochtergesellschaften von Wirtschaftsprüfern testieren zu lassen.