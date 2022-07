Real I.S. kauft zwei Hotels in Stuttgart – „zunehmende Erholung des Marktes“

Der Asset Manager Real I.S. AG hat zwei Hotels der Marke „Hampton by Hilton“ sowie „Premier Inn“ in Stuttgart im Rahmen eines Club Deals für zwei Versorgungswerke erworben. Sie liegen direkt nebeneinander.

Verkäufer ist eine Projektgesellschaft der Matthäus Schmid Bauunternehmensgruppe aus Baltringen, so die Mitteilung von Real I.S.. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Die 2021 fertiggestellten Hotels befinden sich in der Wolframstraße in Stuttgart und bieten den Angaben zufolge insgesamt rund 15.600 Quadratmeter mit 300 Zimmern. Darüber hinaus befinden sich in den beiden benachbarten Hotels – Hausnummer 27 und 29 – eine Lobby, ein Lounge- und Barbereich, ein Backoffice, ein Frühstücksrestaurant, zwei Gästeaufzüge sowie insgesamt 40 Pkw-Stellplätze. Das Hotel der Marke „Hampton by Hilton“ verfügt außerdem über einen Fitness- und einen Konferenzraum. Die Flächen teilen sich auf insgesamt neun Ober- sowie zwei Untergeschosse auf.

„Beide Hotels profitieren von ihrer zentralen Lage in Stuttgart, den langfristigen Pachtverträgen sowie bonitätsstarken Betreibern“, kommentiert Axel Schulz, Global Head of Investment Management bei der Real I.S., den Ankauf. „Nachdem zu Beginn der Corona-Pandemie eine sinkende Nachfrage und gestiegene Unsicherheit vorherrschten, beobachten wir nun eine zunehmende Erholung des Hotelmarkts“, so Schulz.

Die zwei Hotels befinden sich in zentraler Lage im Europaviertel in Stuttgart. Im fußläufigen Umfeld gibt es diverse Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, unter anderem das Einkaufszentrum „Milaneo“ sowie die Stadtbibliothek am Mailänder Platz. Der Hauptbahnhof mit den umliegenden öffentlichen Verkehrsmitteln ist innerhalb weniger Minuten zu erreichen.