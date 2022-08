Verifort Capital fördert Finanzbildung junger Leute

Der Immobilienfonds- und Asset-Manager Verifort Capital unterstützt künftig als Fördermitglied die Stiftung Finanzbildung, die jungen Menschen die Themen Geld und Finanzen näherbringen will. CSO Rauno Gierig verrät, warum sich das Unternehmen dort engagiert.

Die Stiftung Finanzbildung widmet sich seit rund zehn Jahren der Bildung von Finanzbewusstsein und -kompetenz bei Schülerinnen und Schülern sowie Studentinnen und Studenten, heißt es in einer Mitteilung von Verifort Capital. Dafür führe sie zum Beispiel jährlich in den Oberstufen in Bayern und Hessen den Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ durch und zeichne preiswürdige Abschlussarbeiten bei den jeweiligen Abiturfeiern mit Preisgeldern aus.

Die Stiftung wurde von dem Publizisten Edmund Pelikan („Beteiligungsreport“) ins Leben gerufen und wird von ihm als Geschäftsführer geleitet. Seit 2021 wird das Engagement im Hochschulbereich durch den anlässlich des „Deutschen FinanzbildungsForums“ verliehenen „Thesispreis“ erweitert. Zudem werden den Angaben zufolge herausragende finanzbildende Finanzjournalisten und Finanzblogger geehrt.

Verifort Capital unterstütze diese Arbeit künftig durch seine Fördermitgliedschaft. Rauno Gierig, CSO des Tübinger Asset-Managers: „Wir als Unternehmen und ich persönlich sehen die große Bedeutung, die unabhängige Finanzbildung und Aufklärung zu Geld- und Sachwerten haben. Eine große Mehrheit der jungen Menschen wünscht sich dies tatsächlich bereits in der Schule, wie kürzlich eine Umfrage der Schufa gezeigt hat. Für uns ist die Stiftung Finanzbildung ein wichtiger Beitrag, um ihnen das Thema Finanzen nachhaltig nahezubringen. Als Unternehmen, für das ESG ein Teil der Unternehmensphilosophie ist, ist es uns ein Anliegen, auch solche gesellschaftlichen Aspekte zu fördern.“ ESG ist das internationale Kürzel für Nachhaltigkeit.