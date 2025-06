Problemfonds „UniImmo: Wohnen ZBI“ übernimmt neues Objekt

Mit der Übernahme fördere die ZBI Gruppe die positive Mietentwicklung im Fonds sowie den Fokus auf Core-Lagen, teilt das Unternehmen mit. Das „High Five“ sei damit ein substanzieller Baustein in der strategischen Ausrichtung des UniImmo: Wohnen ZBI.

Das 21-stöckige Objekt mit 328 Wohneinheiten in zentraler Lage geht im Zuge der Fertigstellung in das Portfolio des Fonds über, so ZBI. Der Wohnturm umfasst 15.403 Quadratmeter Gesamtwohnfläche sowie 1.592 Quadratmeter Gewerbefläche.

Die Wohnungen sind demnach bereits weitgehend vermietet. Auch die beiden Gewerbeflächen im Objekt sind bereits vergeben: Die Sparkasse Oberösterreich ist mit einer Bankfiliale präsent, die österreichische Fitnesskette Fitting betreibt ein Fitnessstudio.

Das „High Five“ wurde von der STC Development GmbH mit der RoomBuus Gruppe für die ZBI realisiert. Das Projekt wurde demnach „termin- und budgetgerecht“ umgesetzt, so Marcel Schramm, Leiter der Kaufmännischen Projektentwicklung der ZBI Gruppe.

Projekt bereits Mitte 2022 erworben

Der offene Immobilienfonds „UniImmo: Wohnen ZBI“ war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil er mit Risikoklassen beworben wurde, die nach Einschätzung von Verbraucherschützern und Anlegeranwälten zu niedrig waren, was in zwei Gerichtsurteilen bestätigt wurde (noch nicht rechtskräftig). Anleger fordern Schadensersatz, nachdem der Fonds im Jahr 2024 wegen des Abschwungs am Immobilienmarkt und des Preiseinbruchs eine Abwertung des Bestands von knapp 17 Prozent vorgenommen hat.

Das nun übernommene Projekt „High Five“ hatte ZBI bereits im Juli 2022 für den Fonds erworben und im Juni 2023 den ersten Spatenstich verkündet. Wie sich der aktuelle Wert des Objektes gegenüber den Investitionskosten entwickelt hat, geht aus der Mitteilung nicht hervor.