US-Immobilienspezialist TSO greift bei Büroimmobilie an US-Techstandort zu

Der Situs Office Park besteht aus drei Gebäuden, die zwischen 1996 und 2001 gebaut wurden und insgesamt 14.545 Quadratmeter Bruttomietfläche aufweisen. Das Objekt, das derzeit zu 91 % an lokale und regionale Mieter vermietet ist, liegt zentral im Stadtteil West Raleigh, sieben Meilen vom Stadtzentrum Raleighs und elf Meilen vom internationalen Flughafen Raleigh Durham entfernt. Mieter dieser Class-A-Immobilie profitieren von hochwertigen Wohnmöglichkeiten in der näheren Umgebung, einem umfangreichen Ausstattungsangebot und einer Vielzahl gut ausgebildeter Arbeitskräfte.

Derzeit sorgen die Behörden des Staates North Carolina für Verbesserungen an der umliegenden Verkehrsinfrastruktur. Diese sollen im Sommer 2023 abgeschlossen sein und dürften sich direkt und positiv auf den Situs Office Park auswirken.

TSO-Ansatz: Wertpotenzial schaffen mit Kompetenz vor Ort

TSO selbst plant für das Objekt umfangreiche Ausstattungsverbesserungen mit dem Ziel, die Immobilie für bestehende und potenzielle Mieter attraktiver zu machen und so den Vermietungsstand weiter zu erhöhen. Dabei will das Unternehmen die Kompetenz seiner Experten vor Ort wertsteigernd einsetzen. „Unser Ziel ist es, das besondere Potenzial dieser Immobilie in einem dynamisch wachsenden Markt zu erschließen. Vor allem für Mieter aus der Technologie- und Biotech-Branche möchten wir mit unserem Value-Add-Investitionsansatz ein ausgezeichnetes Angebot machen“, sagt Christian Kunz, Leiter Vertrieb und Marketing bei der TSO Capital Advisors GmbH.

Raleigh, North Carolina – das „bessere Silicon Valley”*

Die Hauptstadt von North Carolina ist mit der Nähe zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen nicht nur ein wachsendes Technologiezentrum in den Südstaaten der USA, sondern für Technologie- und Biotech-Unternehmen ein führender Innovationsstandort weltweit. Auch DAX-Konzerne wie BASF, Bayer und Siemens haben sich bereits mit Forschungseinheiten in Raleigh niedergelassen. Die Bevölkerung in der Metropolregion, inzwischen auf fast 500.000 Einwohner angewachsen, profitiert von einem enormen Jobwachstum und hoher Lebensqualität – beides Faktoren, die den Zuzug weiterer qualifizierter Arbeitskräfte und hochspezialisierter Unternehmen anregen und damit am lokalen Gewerbeimmobilienmarkt für stetes Wachstum sorgen.

TSO Active Property III: Anlagestreuung über mehr als ein Dutzend Objekte in fünf US-Staaten

Bis zum November 2021 wurden für den TSO Active Property III über 160 Millionen US-Dollar eingeworben. Mit der Neuerwerbung von Situs Office Park streut der TSO Active Property III seine Anlagen nunmehr über insgesamt 13 Immobilien in fünf Bundesstaaten im Südosten der USA. Neben neun Büroimmobilien in den Staaten Georgia, Alabama, North und South Carolina, Kentucky und Florida zählen dazu drei Selbstlagerzentren in Florida sowie eine vollvermietete Gastronomieimmobilie im Herzen Atlantas.

*so bezeichnete das Handelsblatt die Stadt Raleigh in einem Artikel vom 14. Juni 2022