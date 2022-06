Neubau- vs. Bestandsimmobilie: Der Wohninvestmentmarkt kennt derzeit einen klaren Sieger

Die Warnsignale werden immer deutlicher, der Wohninvestmentmarkt für den Neubau steht in Deutschland vor großen Herausforderungen. Wenn selbst die großen Projektentwickler der Branche ihre Jahresprognosen deutlich revidieren, dann scheint die Lage ernst zu sein. Die derzeitigen geopolitischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten – verstärkt durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine – haben einen großen Einfluss auf die Bautätigkeiten in der Bundesrepublik: Vom Ressourcen- und Fachkräftemangel über die Verteuerung der Material- und Energiepreise bis zu nicht funktionierenden Lieferketten. Die seit Anfang des Jahres steigenden Bauzinsen und die wahrscheinlich baldige Erhebung des Leitzinses durch die EZB tragen ihren Teil zur zusätzlichen Verschärfung der Gesamtsituation bei.