CT Real Estate Partners Germany erreicht vier Milliarden Euro AuM

Die in München ansässige CT Real Estate Partners Germany – ehemals BMO Real Estate Partners Germany – hat eine im Bau befindliche Wohnanlage im Osten Nürnbergs erworben. Die Neuordnung des Unternehmens nach Übernahme durch die Gruppe von Columbia Threadneedle ist derweil abgeschlossen.

Im Stadtteil Erlenstegen entstehen auf einem rund 4.200 Quadratmeter großen Grundstück insgesamt 94 Neubauwohnungen mit einer Gesamtmietfläche von etwa 6.500 Quadratmetern, teilt das Unternehmen mit. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im August 2022. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert Institutional Investment Partners.

Mit dem Ankauf im Rahmen eines Segregated Mandats erreicht der Fonds- und Assetmanager CT Real Estate Partners Germany nach eigenen Angaben die Marke von vier Milliarden Euro Assets under Management (AuM). „Wir sind stolz, dass wir auch in diesen herausfordernden Zeiten unser Anlagevolumen für unsere institutionellen Kunden auf diese neue Bestmarke erhöhen konnten – und das mit konstant hoher Produktqualität und stabilen Renditen“, sagt Iris Schöberl, Managing Director Germany und Head of Institutional Clients bei CT Real Estate Partners Germany.

Integration nach Übernahme abgeschlossen

Im November 2021 hatte Ameriprise Financial, Inc., die Muttergesellschaft von Columbia Threadneedle Investments, einem führenden globalen Vermögensverwalter, die BMO Global Asset Management (EMEA) übernommen. Die Integration der Geschäfte wurde nun mit der Umbenennung von BMO Real Estate Partners in CT Real Estate Partners abgeschlossen.

„Wir werden unter dem neuen Dach und mit neuem Namen unseren bisherigen, sehr erfolgreichen Weg fortsetzen und auch weiterhin den Schwerpunkt unserer Produkt- und Portfoliostrategie auf die Assetklassen Einzelhandel und Wohnen – insbesondere gemischte Nutzungen in A- und B-Städten – legen, da sich diese Produkte als besonders krisenresilient erwiesen haben“, so Iris Schöberl.