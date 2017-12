Ernst Russ übernimmt 23 weitere Immobilienfonds

Die Assetando Real Estate, eine Tochter der Ernst Russ AG (vormals HCI Capital) aus Hamburg, übernimmt das Management der Merkens-Fonds der ehemaligen Colonia-Versicherung (heute: Axa) aus Köln.

Im Wege der Zusammenführung des Asset- und Fondsmanagementgeschäftes mit der Cologne Trust Real Estate GmbH und der Cologne Trust Fund Management GmbH sei es gelungen, das das zu managende Immobilienportfolio um rund 460.000 Quadratmeter Mietfläche zu erweitern, teilt Ernst Russ mit. Verkäufer der bisherigen Managementgesellschaft ist demnach ein Konsortium aus Privatpersonen.

Mit dem Erwerb werde das Bestandsportfolio der Assetando deutlich erweitert und durch die Übernahme von neun Solarparks weiter diversifiziert. Bei dem Immobilienportfolio handelt es sich im Wesentlichen um Fonds der in Köln ansässigen Merkens Fonds GmbH.

Das Portfolio umfasst insgesamt 23 Immobilieneinheiten in 23 Fonds. Alle Objekte sind in Deutschland belegen, wobei ein regionaler Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen besteht. Die Bestandsimmobilien verfügen über bonitätsstarke Mieter mit überwiegend langfristig gesicherten Mietverträgen, so die Mitteilung.

Assetando-Niederlassung in Köln

Im Rahmen der zukünftigen Zusammenarbeit wird die Assetando demnach Anfang des Jahres 2018 eine Niederlassung in Köln eröffnen. Gemeinsam wird, neben dem deutlichen Ausbau des Asset- und Fondsmanagements, auch die Erweiterung des Property Managements angestrebt. Das Unternehmen verwaltet der Mitteilung zufolge national und international Immobilien mit einem Volumen von insgesamt rund zwei Milliarden Euro und ist inzwischen auch bei zahlreichen Immobilienprojektentwicklungen engagiert.

„Ein derartiges Geschäft erfordert viel Vertrauen unter den beteiligten Partnern. Gleichzeitig war diese Transaktion nur möglich, weil wir unsere Marktpräsenz in den vergangenen Monaten stets weiter intensiviert haben“, sagt Ingo Kuhlmann, für den Immobilienbereich zuständiges Vorstandsmitglied der Ernst Russ AG. (sl)

Foto: Ernst Russ AG