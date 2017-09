Investitionen in Pflegeheime für US-Senioren

Der Asset Manager Deutsche Finance Group aus München investiert in einen institutionellen Zielfonds mit der Fokussierung auf Pflegeeinrichtungen in den USA.

Die Strategie konzentriere sich auf die Finanzierung von Neubau-, Renovierungs- und Erweiterungsmaßnahmen von privat finanzierten Pflegeheimen, teilt die Deutsche Finance mit.

In den USA stehen etwa 23.000 Einrichtungen nahezu 50 Millionen US-Bürgern im Alter von über 65 Jahren gegenüber, so die Mitteilung. Der Pflegeheimbereich profitiere in den nächsten Jahren insbesondere von der steigenden Lebenserwartung und einer positiven Demographie.

Institutioneller Zielfondsmanager



„Der institutionelle Zielfondsmanager verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Finanzierung von Pflegeheimen.“ so Symon Hardy Godl, Managing Director Deutsche Finance Asset Management.

Die Deutsche Finance investiert über die Beteiligung an institutionellen Fonds und Investitionsstrategien weltweit in Immobilien und Infrastrukturprojekte. Aktuell ist das Unternehmen mit zwei Publikumsfonds in der Platzierung. (sl)

Foto: Gerhard Blank