Deutsche Finance mit eigener US-Gesellschaft

Die Deutsche Finance Group aus München hat einen neuen Assetmanager mit Fokussierung auf Private Equity Real Estate und Immobilieninvestments in den USA gegründet.

Als Geschäftsführer der Gesellschaft Deutsche Finance America LLC mit Sitz in Denver zeichnet Jason Lucas verantwortlich, der über eine langjährige Erfahrung im institutionellen Immobilienbereich verfüge.

Die Deutsche Finance America LLC verantwortet die erst kürzlich erworbene Büroimmobilie auf der Fifth Avenue in New York mit einer Fläche von mehr als 100.000 Quadratfuß, so eine Mitteilung des Unternehmens.

„Mit der Deutsche Finance America bieten wir unseren Investoren einen exklusiven Zugang zu interessanten und lukrativen Immobilieninvestments in den USA.“ sagt Jason Lucas. (sl)