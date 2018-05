Drei weitere RWB-Fonds schütten aus

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG aus Oberhaching kündigt für drei ihrer Private-Equity-Dachfonds Auszahlungen an die Anleger an. Der Vorstand sieht eine generell positive Entwicklung.

Im Juli erhalten die Anleger der Fonds RWB Secondary III sowie India III Auszahlungen in Höhe von jeweils zehn Prozent, so eine Mitteilung des Unternehmens. Der RWB Infrastructure India schüttet auf einen Schlag 25 Prozent aus. Erst im März des laufenden Jahres hatten ebenfalls drei RWB Fonds an Anleger ausgezahlt.

„Wir verzeichnen seit einiger Zeit sehr erfolgreiche Unternehmensverkäufe in unseren verschiedenen Portfolios. Es freut uns sehr, wenn wir diese positive Fondsentwicklung in Form von Auszahlungen direkt an unsere Anleger weitergeben können“, sagt RWB-Vorstand Horst Güdel.

„Jede einzelne Ausschüttung, die wir an unsere Anleger tätigen können, bestätigt unsere grundlegende Überzeugung: Private Equity funktioniert auch für Privatanleger“, so Güdel weiter. Während der RWB India III die erste Auszahlung leistet, erhalten Anleger der Fonds Secondary III und Infrastructure India bereits zum zweiten Mal Ausschüttungen. (sl)

Foto: Alexander von Spreti