Project Metropolen 16 knackt 100 Millionen Euro Platzierungsvolumen

Seit dem Vertriebsstart des Mitte 2016 aufgelegten Alternativen Investmentfonds (AIF), der mit Schwerpunkt Wohnimmobilien in Projektentwicklungen investiert, haben über 2.600 Anleger bislang mehr als 100 Millionen Euro Eigenkapital gezeichnet, teilt das Unternehmen mit. Zum Vergleich: Der Vorgängerfonds “Wohnen 14” konnte innerhalb von 24 Monaten Gesamtplatzierungszeit 119 Millionen Euro von 3.353 Zeichnern einwerben.

“Metropolen 16 wird noch bis zur Jahresmitte in der Platzierung bleiben. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage gehen wir davon aus, dass der bisherige Platzierungsrekord des Vorgängerangebotes Wohnen 14 in den verbleibenden vier Monaten übertroffen wird«, so Ottmar Heinen, Vorstand Vertrieb und Marketing der Project Beteiligungen AG.

Bislang 40 Projektentwicklungen

Seit Auflage vor rund 20 Monaten hat Metropolen 16 das eingebrachte Kapital bislang in 40 überwiegend Wohnbauprojekte betreffende Immobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Nürnberg, München und Wien investiert.

In der Metropolregion Berlin ist der reine Eigenkapitalfonds an derzeit 13 Objekten beteiligt, in Hamburg und Frankfurt an jeweils fünf, in München und Wien an jeweils sechs, in Nürnberg an einer sowie in Düsseldorf an vier Immobilienentwicklungen. Weitere Investitionen seien in Planung. (sl)

Foto: Project