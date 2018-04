“Sehr attraktives Marktumfeld mit historisch günstigen Schiffswerten”

Die Ernst Russ AG (vormals HCI Capital) hat das Geschäftsjahr 2017 mit Gewinn abgeschlossen und nach eigener Darstellung die strategische Neupositionierung erfolgreich fortgesetzt. Dazu zählen auch wieder Schiffe.

Die Umsatzerlöse stiegen einer Unternehmensmitteilung zufolge gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent auf 44,0 Millionen Euro. Neben dem Schifffahrtsbereich entwickelte sich insbesondere der Immobilienbereich sehr erfreulich.

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) lag bei 9,3 Millionen Euro, nach über zehn Millionen Euro im Vorjahr. Das Eigenkapital stieg deutlich von 38,6 auf 44,9 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich damit auf 38,0 Prozent.

Fünf Containerschiffe erworben

“Das aktuell sehr attraktive Marktumfeld mit historisch günstigen Schiffswerten und einem positiven Angebots- und Nachfrageverhältnis haben wir erfolgreich genutzt, um fünf Containerschiffe der aussichtsreichen Feeder-Klasse als Eigen- beziehungsweise Co-Investments zu erwerben”, heißt es in der Mitteilung.

Zwei Schiffe wurden als Eigeninvestments erworben. Das gemeinsam mit einem Joint-Venture-Partner gegründete Investmentvehikel “ElbFeeder” hat weitere drei Schiffe angebunden. Eine Flottenerweiterung durch den Erwerb weiterer Schiffe befindet sich aktuell in der Umsetzung.

Zwei Tanker am Kapitalmarkt platziert

“Pareto Deutschland”, ein im Jahr 2017 gegründetes Joint Venture der Ernst Russ AG mit der weltweit agierenden norwegischen Pareto Securities AS, hat demnach erste Projekte umgesetzt. So seien zwei Tanker erfolgreich am norwegischen Kapitalmarkt platziert worden.

Im Immobilienbereich hat die Konzerntochter Assetando Real Estate GmbH ein Immobilienportfolio mit 210 Einheiten im geförderten Wohnungsbau angebunden und veräußert. Ferner hat sie ihr Immobilienmanagementportfolio durch die Akquise von zwei Gesellschaften in Köln um knapp eine Milliarde Euro erweitert.

“Ziel bleibt es, nachhaltig zu wachsen”

“Insgesamt haben wir 2017 eine gute Basis geschaffen, um auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein”, fasst Jens Mahnke, Sprecher des Vorstands der Ernst Russ AG, die Entwicklung der Ernst Russ Gruppe zusammen. “Unser Ziel bleibt es, nachhaltig zu wachsen.”

Die ehemalige HCI Capital AG war einst einer der größten Anbieter geschlossener Fonds mit dem Schwerpunkt Schiffsbeteiligungen. Nach Turbulenzen im Zuge der Schifffahrtskrise hat das Unternehmen sich aber aus dem Publikumsgeschäft zurückgezogen. (sl)

Foto: Shutterstock