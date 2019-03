Die Top 5 der Woche: Sachwertanlagen

Welche Sachwertthemen stießen in der Woche vom 11. März auf das größte Interesse bei den Lesern von Cash.Online? Unser wöchentliches Ranking zeigt es Ihnen:

Platz 5: Ratingwissen lädt zum 17. Fondsrating-Tag

Am 20. März wird beim 17. Fondsrating-Tag/5. Assetmanagement-Tag von Ratingwissen in Hamburg wieder über Analyse und Management von Sachwertinvestments diskutiert. Cash. ist als Medienpartner dabei und verlost Freikarten.

Der Fondsrating-Tag findet von 9:30 bis 18 Uhr im Hotel Baseler Hof Säle/Palais Esplanade statt.

Platz 4: Offener KGAL-Immobilienfonds investiert Einzelhandels-Objekte

Der erste offene Immobilien-Publikumsfonds der KGAL-Gruppe “KGAL immoSubstanz” startet mit dem Erwerb zweier Objekte in der Modestadt Metzingen und in Wannweil (Landkreis Reutlingen).

Beide Objekte sind langfristig an Mieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel mit starker Bonität vermietet. Sie befinden sich an strategisch gewählten Standorten mit einem guten Kundenpotenzial. Der Eigentumsübergang fand am 1. März 2019 statt.

