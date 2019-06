Isaria Wohnbau AG gewinnt Sven Graven als neuen Head of Transaction

Die Isaria Wohnbau AG hat Sven Graven als neuen Head of Transaction gewonnen. Der Diplom-Kaufmann und Immobilienexperte übernimmt die neu geschaffene Position und soll das Unternehmen verstärken.



Graven besitzt 20 Jahre Erfahrung im Transaktionsmanagement und verantwortet im Rahmen seiner neuen Tätigkeit die An- und Verkaufsaktivitäten der Isaria. Zuletzt war er im gleichen Aufgabenfeld bei der Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG beschäftigt und davor Head of Transaction bei der Tlg Immobilien AG.

„Mit der Einstellung von Sven Graven haben wir einen erfahrenen Kollegen gewonnen, der unsere Transaktionsaktivitäten ausbauen und zugleich das weitere Wachstum des Unternehmens vorantreiben wird“, sagt , Isaria-Vorstandsvorsitzender Peter Finkbeiner.

Foto: Isaria Wohnbau AG