Weitere Auszahlungen und Exits bei RWB Fonds

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG kündigt für März und April weitere Auszahlungen für vier ihrer Private-Equity-Dachfonds mit Schwerpunkt auf asiatischen Ländern an. Zudem vermeldet das Unternehmen zwei weitere Exits in Zielfonds verschiedener RWB Dachfonds.

Anleger der RWB Fonds China I und II sowie India III erhalten eine Auszahlung in Höhe von jeweils zehn Prozent, kündigt RWB an. Der RWB India II schüttet 15 Prozent aus.

„In 2019 konnten wir in 14 Ausschüttungen über 90 Millionen Euro an unsere Anleger ausschütten. Wir freuen uns, diese Serie erfolgreich fortführen zu können“, sagt Norman Lemke, Mitgründer und Vorstand der RWB. Bei den Fonds RWB China I und II ist es bereits die sechste bzw. vierte Auszahlung. RWB India II und III schütten zum fünften bzw. dritten Mal aus.

Zwei finale Exits

Zudem berichtet RWB aktuell über zwei weitere Exits von Unternehmen in ihren Zielfonds. Dabei handelt es sich zum einen um das US-amerikanischen Unternehmen National Veterinary Associates (kurz: NVA), das den RWB Anlegern bereits 2017 mit einem Teil-Exit 2,7 Millionen US-Dollar zurückspielte.

NVA betreibt in den USA, in Kanada, Australien und Neuseeland Tierarztpraxen und -kliniken. Der Private-Equity-Fondsmanager Ares hatte sich 2014 beteiligt und bis zum Teil-Verkauf in 2017 die Anzahl der Standorte von 240 auf rund 500 gesteigert. Innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre sind es über 700 geworden.

Vor kurzem hat Ares seine verbliebenen Anteile an NVA veräußert. Weitere 9,2 Millionen US-Dollar fließen dadurch an die Fonds RWB International II, III, IV und V sowie RWB Special Situations zurück. Inklusive des Teil-Exits aus 2017 beläuft sich der Rückfluss demnach auf insgesamt 11,9 Millionen US-Dollar.

Aktien sukzessive veräußert