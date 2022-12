Hannover Digital Investments beteiligt sich an Babelforce

Hannover Digital Investments GmbH (HDInv) investiert im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde in das Berliner Software-Startup Babelforce. it der Finanzierung in Höhe von insgesamt vier Millionen Euro möchte Babelforce seine Vertriebs- und Entwicklerteams vergrößern und die interne Automatisierung zur Unterstützung der Kundenakquise und -bindung verstärken