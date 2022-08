Volkswohl-Bund-Vermittler können Xempus-Portale nutzen

Der in Dortmund ansässige Maklerversicherer Volkswohl Bund und das Münchener Insurtech Xempus kooperieren im Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Damit wolle man an zwei besonders komplexen Punkten ansetzen, heißt es beim Versicherer.

Ab sofort können Vermittlerinnen und Vermittler das Beratungsportal „Advisor“ aus dem Hause Xempus mit dem Rechenkern des Versicherers kostenlos nutzen. Hierzu hält der Volksowhl Bund entsprechende Aktivierungscodes für die Makler bereit. Auch das Arbeitnehmer-Infoportal kann bei Bedarf genutzt werden. Über das Arbeitnehmer-Infoportal erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aktuelle Informationen zum bAV-Angebot ihres Arbeitgebers. Zusätzlich stellt der Volkswohl Bund Arbeitgebern mit dem „Xempus manager“ kostenlos eine digitale Lösung für die Verwaltung bestehender bAV-Verträge zur Verfügung.

„Die betriebliche Altersversorgung ist insbesondere an zwei Punkten komplex: in der Beratung und der Verwaltung. An beiden Punkten setzen wir mit den Lösungen von Xempus an, entlasten unsere Vermittlerinnen und Vermittler und unterstützen Unternehmen darin, ihren administrativen Aufwand in Grenzen zu halten“, so Celine Carstensen-Opitz, Vorständin beim Volkswohl Bund.