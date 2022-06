Zurich bekommt Chief Automation Officer

Schlüßel kommt von der Axa, wo er seit 2007 in unterschiedlichen Positionen mit Fokus auf Robotics und Process Automation tätig war – seit 2016 als Abteilungsleiter in der Betriebsorganisation Ressort Operations. Seit fünf Jahren ist er außerdem verantwortlich für die konzernweite Automatisierung von Geschäftsprozessen durch Robotics, Camunda sowie Makrolösungen.

Prozesse kundenfreundlicher gestalten

Bei Zurich wird er als CAO die Erhebung von Dunkelverarbeitungsquoten und das Redesign von Prozessen verantworten, um diese aus Kundenperspektive effektiv zu gestalten. Er wirkt insbesondere im Zusammenspiel mit den Einheiten innerhalb des Ressorts Operations, agiert bereichsübergreifend mit der IT und bringt seine Erfahrung beim Thema Robotics in einer wirkungsvollen agilen Zusammenarbeit mit allen Schnittstellen und in der Mitarbeit und Steuerung von Projekten ein.

Schlüßel berichtet an Horst Nussbaumer, Chief Claims und Operating Officer, der Zurich Gruppe Deutschland. „Wir sind stolz darauf, als erstes Unternehmen in der Branche einen CAO an Bord zu haben. Mit der neuen Position wollen wir die Relevanz der Themen Automatisierung und Digitalisierung für unser Geschäft unterstreichen,“ so Nussbaumer.