Gothaer Kranken zahlt 26 Millionen Euro zurück

Die Gothaer Krankenversicherung hat angekündigt, ihren Kunden fast 26 Millionen Euro an Beiträgen zurückzuzahlen. 57.000 Kunden, die im vergangenen Jahr keine Rechnungen bei der Gothaer eingereicht haben, erhalten nach Angaben des Versicherers eine Beitragsrückerstattung.

Damit honoriere man das kosten- und gesundheitsbewusste Verhalten der Kunden, so die Gothaer. Die Beitragsrückerstattung könne je nach Tarif bis zu sechs Monatsbeiträge ausmachen.

An den Überschüssen beteiligen

“Mit der Beitragsrückerstattung geben wir erzielte Erfolge auf der Leistungsausgabenseite an unsere Kunden zurück und beteiligen sie so an den Überschüssen unseres Unternehmens”, sagte Vorstandschef Oliver Schöller. (kb)

Foto: Gothaer