Volkswohl Bund: Bläsing wird Nachfolger von Dr. Maas

Beim Dortmunder Versicherer Volkswohl Bund gibt es einen Wechsel in der Führungsspitze. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Joachim Maas geht Ende April 2017 nach über 37 Jahren Tätigkeit in den Ruhestand. Mit Wirkung zum 1. Mai 2017 wird Dietmar Bläsing neuer Sprecher der Vorstände der Volkswohl Bund Versicherungen.

Maas ist seit 2002 Vorstandsvorsitzender der Volkswohl Bund Versicherungen. Er war zunächst in der EDV-Systemanalyse tätig und wechselte 1982 in das Ressort Rechnungswesen/Controlling. 1996 wurde er in den Vorstand berufen. Als Vorstandsvorsitzender hat er die Volkswohl Bund Unternehmen 15 Jahre lang sehr erfolgreich geleitet.

Der neue Vorstandssprecher Dietmar Bläsing begann 1983 zunächst eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Volkswohl Bund Sachversicherung AG. Nach einer berufsbegleitenden Weiterbildung zum Versicherungsfachwirt und einem Studium zum Versicherungsbetriebswirt leitete Bläsing ab 1990 die Hauptabteilung Marketing. 1997 wurde er in den Vorstand berufen.

Weitere Vorstandswechsel

Heike Bähner, seit 2014 Vorstand der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., wird zusätzlich in den Vorstand der Volkswohl Bund Sachversicherung AG eintreten. Sie übernimmt dort die Ressorts Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Kraftfahrt-Vertrag von Maas. Die Diplom- Mathematikerin arbeitet seit 1999 für die den Dortmunder Versicherer. Neu in den Vorstand der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. und in den Vorstand der Volkswohl Bund Sachversicherung AG wechselt Dr. Gerrit Böhm, der seit 2007 dort tätig ist. Als Vorstandsmitglied übernimmt er die Ressorts Rechnungswesen, Controlling, IT, Betriebsorganisation, Revision und Recht. (fm)

