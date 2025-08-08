Newsletter
Podcast
Videos
Suche

BRSG II: AfW sieht große Chancen für bAV – warnt aber vor Bürokratie für KMU

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Afw
Norman Wirth: "Die Öffnung des Sozialpartnermodells und die neuen Opting-Out-Modelle bieten riesige Chancen für die Verbreitung der bAV, gerade bei kleinen Unternehmen."

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz II könnte der betrieblichen Altersversorgung neuen Schub geben. Der AfW unterstützt die Reformpläne und mahnt praxistaugliche Lösungen für kleine Unternehmen an.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW sieht im geplanten Betriebsrentenstärkungsgesetz II (BRSG II) einen wichtigen Schritt zur Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV). In seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf lobt der Verband insbesondere die geplante Öffnung des Sozialpartnermodells sowie die Einführung von Opting-Out-Lösungen für tarifungebundene Unternehmen. Diese Maßnahmen könnten aus Sicht des AfW gerade kleinen und mittleren Betrieben neue Möglichkeiten eröffnen.

„Die Öffnung des Sozialpartnermodells und die neuen Opting-Out-Modelle bieten riesige Chancen für die Verbreitung der bAV, gerade bei kleinen Unternehmen“, sagt Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW. Zugleich warnt er vor neuen Hürden bei der praktischen Umsetzung: „Wenn die Umsetzung zu kompliziert wird oder mit neuen finanziellen Hürden wie der 20-Prozent-Zuschusspflicht verbunden ist, bleiben viele Arbeitgeber außen vor“, so Wirth weiter.

Das könnte Sie auch interessieren:

In seiner Stellungnahme fordert der AfW klare, verständliche Regeln, digitale Umsetzungshilfen und mehr Flexibilität bei der Ausgestaltung von Arbeitgeberzuschüssen. Nur so lasse sich sicherstellen, dass auch KMU die neuen Möglichkeiten der bAV tatsächlich nutzen können.

Positiv hebt der AfW hervor, dass der Gesetzentwurf keine Eingriffe in bestehende Vergütungsstrukturen vorsieht. Das sichere die Vielfalt der Beratungsangebote und stärke die Rolle unabhängiger Vermittler – ein zentraler Faktor für die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung. „Ohne sie wird die bAV nicht in die Breite kommen“, so Wirth.

Insgesamt bewertet der AfW den Reformansatz als vielversprechend – sofern die praktische Umsetzbarkeit für kleinere Unternehmen nicht aus dem Blick gerät.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/brsg-ii-afw-sieht-grosse-chancen-fuer-bav-warnt-aber-vor-buerokratie-fuer-kmu-701422/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.