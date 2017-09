WWK mit Bestnote im Zukunftsrating

Die WWK Lebensversicherung wurde bei der aktuellen Studie “Die Zukunftssicherheit der deutschen Lebensversicherer” des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI) mit der Bestnote “Exzellent” bewertet. Das Unternehmen ist nach Ansicht der Experten für die Herausforderungen der Branche bestens gerüstet.

Jürgen Schrameier, Vorstandsvorsitzender der WWK, zeigt sich mit der Bewertung äußerst zufrieden: “Die Finanzierung der Garantiezinsen vergangener Jahre ist zum dominanten strategischen Faktor im Wettbewerb geworden.” Das sei nur mit einer grundsoliden finanziellen Substanz und der Erwirtschaftung marktüberdurchschnittlicher Renditen möglich.

Jetzt zeige sich, dass sich der konsequente Ausbau des Eigenkapitals als strategisch richtig erweise. “Wir haben uns in den vergangenen Jahren eine Eigenkapitalbasis erarbeitet, die, bezogen auf die Unternehmensgröße, mehr als dreimal so hoch ist wie im Branchenschnitt”, so Schrameier.

Mehrere Faktoren bestimmen die Perspektiven der Lebensversicherer

Wie sich die Lage für die Lebensversicherer entwickeln wird hängt laut dem DFSI von vielen Faktoren ab. Einer der wichtigsten: Wie lange die Zinsen noch so niedrig bleiben. Und ebenso wichtig: Wie lange jeder einzelne Versicherer diese historische Niedrigzinsphase noch aus eigener Kraft durchstehen kann.

Die Fragen “Können die Lebensversicherer überhaupt überleben? Und falls ja, welche Unternehmen haben die besten Überlebenschancen?” waren deshalb der zentrale Ausgangspunkt für das Ratingunternehmen DFSI die Überlebenschancen der Lebensversicherer abzuschätzen.

Fünf Bereiche zur Zukunftsfestigkeit analysiert

Um die Zukunftsfestigkeit der einzelnen Lebensversicherer bewerten zu können, hat das DFSI insgesamt fünf Bereiche einer eingehenden Prüfung unterzogen: die Substanzkraft jedes einzelnen Lebensversicherers, seine Ertragsstärke, die Kundenzufriedenheit, die Bestandssicherheit, sowie die Kundenperformance. Die WWK konnte bei allen fünf Kriterien überzeugen und wurde bei vier Teilbereichen mit der Bestnote bewertet.

Die WWK Lebensversicherung a. G. zählt mit Beitragseinnahmen von über einer Milliarde Euro zu den 30 größten Lebensversicherungen in Deutschland. Geführt wird das Unternehmen als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Als solcher ist die WWK ausschließlich ihren Kunden, also den Mitgliedern, verpflichtet und agiert unabhängig von Aktionärsinteressen. (fm)

Foto: WWK