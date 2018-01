Geld sparen beim Krankenkassenwechsel

Der Wechsel der Krankenkasse hat in der Regel zwei Gründe. Entweder man ist nicht mit den Leistungen der Kasse zufrieden oder möchte von niedrigeren Beiträgen anderer Kassen profitieren. Unter Umständen kann man auch aus beiden Punkten einen Vorteil für sich erzielen. Zum Jahreswechsel erhöhen die Krankenkassen erneut die Beiträge. Lohnt sich ein Krankenkassen-Wechsel, um Geld zu sparen?

Hierzulande haben die Kunden eine breite Auswahl, was die gesetzliche Kranken­versicherung angeht. Laut dem GKV-Spitzenverband gibt es in Deutschland 110 Krankenkassen, so dass die Auswahl nicht unbedingt leichtfällt. Vor 50 Jahren gab es übrigens noch 1815 Kassen. Wenn man bedenkt, dass alle Kassen einen eigenen Verwaltungsapparat beschäftigen, ist die Reduzierung auf eine geringere Anzahl mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden.

Steigende Aufwendungen für die medizinische Versorgung

Dieser Kostenersparnis auf der einen Seite stehen natürlich steigende Aufwendungen für die medizinische Versorgung gegenüber. Ein Vergleich der Krankenkassen ist in jedem Fall zu empfehlen, denn so kann ermittelt werden, ob die eigenen Beiträge in einem vertretbaren Rahmen liegen. Ein Krankenkassenwechsel wirkt sich finanziell aus, kann aber auch die verfügbaren Leistungen beeinflussen.

