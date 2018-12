Überschussbeteiligung: Positives aus Berlin, negatives aus Düsseldorf

Paukenschlag: Zürich Deutschland und die Allianz Versicherung sowie die ADAC Versicherung haben sich scheinbar darauf geeinigt, der Allianz vorzeitig die Kooperation in der ADAC Autoversicherung zu ermöglichen. Geplant ist der Wechsel der Anteile bereits zum 1. Januar 2019 an. Außerdem will die Allianz die ADAC-Teams der Zurich übernehmen.