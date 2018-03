Studie: Die Top-Trends der Versicherungsbranche

Dirk Müller will mit seiner eigenen Infotainment-Show Fragen zur Geldanlage und den Aktienmärkten beantworten. Geplant sind zunächst zwei Termine im Herbst 2018 in Köln und Berlin. Müller wurde bekannt, weil er mehrere Jahre direkt unter der Dax-Anzeigetafel saß und so häufig fotografiert wurde.