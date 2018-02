Wechsel in der Vorstandsetage der Bonnfinanz

Gordon Hermanni (45) hat zum 31. Januar 2018 die Position als Vertriebsvorstand der Bonnfinanz AG übernommen. Er folgt auf Bert Heinen (54), der sein Mandat als Vertriebsvorstand der Bonnfinanz AG aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Heinen zeichnete seit November 2014 im Vorstand der Bonnfinanz AG für den Vertrieb verantwortlich.

Gordon Hermanni kam im Oktober 2014 zur Zurich Gruppe Deutschland. Hier war er zuletzt Leiter der Vertriebsdirektion Leben im Bereich Broker Sales. Gordon Hermanni bringt fundierte Erfahrung im Vertrieb mit sich, sowohl im Inland als auch im Ausland. Er hat eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann sowie zum Fachberater für Finanzdienstleistung absolviert. Vor seinem Einstieg bei der Zurich Gruppe Deutschland war er in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen in den Bereichen Vertrieb, Kundenservice und Maklerbetreuung innerhalb der Assekuranz, unter anderem auch in Australien, tätig.

“Ich freue mich sehr, dass wir mit Gordon Hermanni einen sehr vertriebserfahrenen Kollegen aus dem eigenen Haus für diese verantwortungsvolle Position bei der Bonnfinanz AG gewinnen konnten. Die untermauert das hohe Potenzial unserer Mitarbeitenden”, so Jawed Barna, Vorstand Vertrieb & Strategische Partnerschaften der Zurich Gruppe Deutschland und Aufsichtsratsvorsitzender der Bonnfinanz AG. (fm)

Foto: Florian Sonntag