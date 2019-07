BU: AachenMünchener mit „sehr gut“ ausgezeichnet

Bewertung von Versicherungsbedingungen und Antragstellung ergeben Qualitätsurteil mit der Gesamtnote 1,3. Das Testergebnis bestätigt Spitzenratings für die BerufsunfähigkeitsPolice.

Die selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung der AachenMünchener ist „sehr gut“, so das Ergebnis der jüngsten Untersuchung von Stiftung Warentest: Im Test wurden die Versicherungsbedingungen sowie die Antragsfragen beim Berufsunfähigkeitsschutz bewertet.

“Freuen uns sehr”

Im Qualitätsurteil beider Kategorien erhielt die BerufsunfähigkeitsPolice der AachenMünchener die Gesamtnote 1,3. Die Zeitschrift Finanztest hatte alle in Deutschland niedergelassenen Versicherer zu ihren Berufsunfähigkeitsversicherung en befragt. Unter den 59 bewerteten Tarifen schnitt das Produkt der AachenMünchener mit „sehr gut“ ab. Der Lebensversicherer der Generali in Deutschland zählt beim Berufsunfähigkeitsschutz seit vielen Jahren zu den Top-Anbietern im deutschen Markt.

„Über dieses herausragende aktuelle Testergebnis der Zeitschrift Finanztest freuen wir uns sehr. Es unterstreicht einmal mehr, dass unser Angebot zum Schutz vor Berufsunfähigkeit hervorragend ist“, sagt Uli Rothaufe, Chief Insurance Officer Life der Generali Deutschland und Vorstand Lebensversicherungen der AachenMünchener.

„Das Qualitätsurteil bestätigt die ebenfalls starken Ratings, die wir zuletzt für unsere BerufsunfähigkeitsPolice erhalten haben. Finanztest verdeutlicht zu Recht, dass die Absicherung der eigenen Arbeitskraft ein immens wichtiger Vorsorgebaustein ist. Hierbei sollte der Kunde unbedingt auf Nummer Sicher gehen und einen sehr professionellen und kompetenten Versicherer wählen.“

Vielfach ausgezeichneter Berufsunfähigkeitsschutz

Bereits seit vielen Jahren zählt die AachenMünchener zu den besten Anbietern für Berufsunfähigkeitsschutz. Neben der Stiftung Warentest bescheinigen weitere Ratings der AachenMünchener eine hervorragende Unternehmens- und Produktqualität: So zeichnete das Beratungs- und Analyseunternehmen Franke & Bornberg zu Jahresbeginn 2019 die Professionalität der AachenMünchener im Umgang mit dem Risiko Berufsunfähigkeit mit der Bestnote FFF („Hervorragend“) im BU-Unternehmensrating aus.

Das unabhängige Analysehaus Morgen & Morgen vergab im Frühjahr 2019 in seinem BU-Rating die Höchstwertung von fünf Sternen („Ausgezeichnet“). Danach zählt die AachenMünchener zu den kundenorientiertesten und stabilsten Anbietern von Berufsunfähigkeitsversicherung en auf dem deutschen Markt.

Berufsunfähigkeitsversicherung: Je früher, desto besser

Die Stiftung Warentest rät, sich so früh wie möglich um den Schutz bei Berufsunfähigkeit zu kümmern – am besten schon als Studierender, Auszubildender oder Berufsanfänger. Im Heft Finanztest 09.2018 „BU-Schutz für Studenten und Auszubildende“ veröffentlichte die Stiftung Warentest Ergebnisse eines Tests, an dem nur 12 Gesellschaften teilnahmen. Auch bei dieser Bewertung von Berufsunfähigkeits-Angeboten für junge Leute erzielte die AachenMünchener die Spitzennote „sehr gut“.

Foto: Shutterstock