Anzeige

Die GrüneRente der Stuttgarter: gut für Sie und gut für die Umwelt

Vorzusorgen liegt heute in unserer eigenen Verantwortung – denn nur wenn wir privat Vorsorge treffen, können wir unseren Lebensstandard auch im Alter halten. Wie in vielen anderen Lebensbereichen, wird den Menschen auch bei der Altersvorsorge das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger.

Für eine nachhaltige Altersvorsorge gibt es die passende Lösung. Die GrüneRente der Stuttgarter. Die GrüneRente ist ökologisch, sozial und ethisch. Das bedeutet: Wenn eine Investition die Entwicklung unserer Umwelt nachhaltig positiv beeinflusst, beurteilt sie Die Stuttgarter als ökologisch wertvoll. Wenn eine Geldanlage die Zukunftsfähigkeit unser Gesellschaft und Gemeinschaft bewahrt und fördert, ist sie für Die Stuttgarter sozial. Und wenn erwiesen ist, dass eine Geldanlage Werten folgt, die der Allgemeinheit dienen, wird sie als ethisch korrekt bewertet.

Die GrüneRente gibt es in allen Varianten der Altersvorsorge. Das heißt, klassisch mit Garantiezins, als Indexrente oder als fondsgebundene Variante.

Wie wird durch die GrüneRente investiert?

Das Prinzip ist einfach: Bei klassischen Rentenversicherungen sichert Die Stuttgarter zu, alle Beiträge nach Abzug der Kosten in nachhaltige Projekte und Kapitalanlagen zu investieren. Die Stuttgarter legt diese zum Beispiel in Windkraft und Solarenergie an oder finanziert sozial genutzte Immobilien. Das Institut für nachhaltiges, ethisches Finanzwesen (INAF) e.V. prüft die Nachhaltigkeit dieser Kapitalanlagen. Die Stuttgarter veröffentlicht jedes Jahr einen Anlagebericht. Darin steht, in welche Projekte investiert wurde. So kann jeder Kunde nachvollziehen, dass die GrüneRente für eine nachhaltige und transparente Kapitalanlage steht.

Die GrüneRente gibt es auch als fondsgebundene Altersvorsorge. Hier gibt es eine breite nachhaltige Fondsauswahl: vom kostengünstigen Indexfonds (ETF) über Aktien- und Mischfonds bis zum gemanagten Portfolio.

Ganz neu: Die GrüneRente index-safe

Die neueste Entwicklung ist Deutschlands erste nachhaltige Rentenversicherung mit Indexbeteiligung. Die GrüneRente index-safe. Sie verbindet Sicherheit, attraktive Renditechancen mit umwelt- und sozialverträglicher Anlagepolitik. Für die Indexbeteiligung wurde ein exklusiver nachhaltiger Index entwickelt: der GrüneRente Index.

Nachhaltigkeit mit Tradition

Nachhaltigkeit ist für Die Stuttgarter kein kurzfristiger Trend, sondern eine Haltung, die sich aus ihrer Tradition als genossenschaftlich orientierter Versicherer ableitet. Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. ist mit 111 Jahren Tradition als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) allein den Interessen ihrer Versicherten verpflichtet. Der Schwerpunkt liegt auf modernen Vorsorgelösungen in der Lebens- und Unfallversicherung. Relevante Kennzahlen bestätigen seit vielen Jahren die Verlässlichkeit, Solidität und Finanzstärke des Unternehmens.

Weitere Informationen auf: www.stuttgarter.de/gruenerente