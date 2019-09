Individuell und maßgeschneidert

GHV – die Versicherungsmanufaktur für Mensch, Tier und Natur. Der Name ist Programm. Schaut man auf die Website des Versicherers, werden zwei Dinge deutlich. Zum einen hat man gleich das Gefühl, zu Hause zu sein. Ganz viel Natur und Tiere empfangen einen, das ländliche Flair beruhigt und gibt ein Gefühl der Sicherheit.

Ach ja, apropos Sicherheit, natürlich geht es auch, um das Thema Versicherung. Damit gelangt man zur zweiten Besonderheit. Von der Stange ist hier nichts und man entdeckt viel Liebe zum Detail und eine große Leidenschaft für das Versichern von Nutz- und Haustieren sowie von landwirtschaftlichen Gerätschaften.

Tradition trifft Moderne

Tradition ist ein weiteres Merkmal der GHV. Seit 175 Jahren ist der Versicherer im Bereich der Absicherung von Nutztierbeständen zuständig. Last but not least, seit diesem Jahr können sich auch Hunde- und Pferdeliebhaber von der GHV betreuen lassen.

Klein, unabhängig und spezialisiert und dennoch schlagkräftig genug, um kleinere und größere Katastrophen schnell, direkt und persönlich zu meistern, so wirbt der Versicherer aus Darmstadt um seine Kunden. Dabei kommt dem Begriff „persönlich“ laut GHV-Chef

“Kennen unsere Kunden”

Hans-Gerd Coenen: „Wir kennen unsere Kunden und Landwirtschaft ist nicht gleich Landwirtschaft. In der Viehzucht bestehen andere Risiken als in einem reinen Ackerbaubetrieb. Dementsprechend muss eine Betriebshaftpflicht ausgestaltet sein. Die Landwirtschaft ist zudem sehr kapitalintensiv. Beim Melken kommen teure Maschinen zum Einsatz, in den Hallen lagern Vorräte und die Ernte. Auf den Feldern arbeiten moderne Arbeitsmaschinen. Daher muss eine Wertermittlung gründlich vorgenommen werden. Pauschaldefinitionen sind hier nicht ausreichend.“

Unterstützt wird all dies durch eine brandneue Digitalstrategie der GHV. Lernen Sie diese und die GHV – Die Versicherungsmanufaktur kennen, und bewerten Sie, welchen Mehrwert eine Zusammenarbeit für Sie und Ihre Kunden bringen kann.

Foto: Cash.