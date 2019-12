Messenger, Voice – wie wir künftig kommunizieren

Whatsapp, We Chat, TikTok – die schöne neue Welt der (Messenger-)Kommunikation wird immer bunter. Und auch das Thema Sprachsteuerung via Amazon oder Google nimmt immer mehr Raum ein. Doch was brauchen wir wirklich und welche Kommunikationsformen werden sich durchsetzen? Moritz Beck, Chef von Memacon, und MarKo Petersohn, “As im Ärmel”, lieferten sich auf dem “2. Digital Day by Cash.” einen Thesen-Fight. Wie er ausging, sehen Sie im folgenden Film.