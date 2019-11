Anzeige

Swiss Life bespielt alle Vertriebskanäle, analog und digital

In der Assekuranz gibt es seit längerem mehrere Big Points, die von jeder Versicherungsgesellschaft bearbeitet werden müssen, ganz vorne mit dabei ist die Digitalisierung. Den beiden Themen Effizienz und Servicequalität kommt dabei eine besondere Bedeutung für die Versicherungsbranche zu und damit natürlich auch für Swiss Life.

Konkrete Beispiele, um die Digitalisierung voranzutreiben, sind die BiPRO-Konnektivität, also wie digital mit Geschäftspartnern kommuniziert werden kann und das Maklerverwaltungsprogramms „meinMVP“, das auch von Swiss Life unterstützt wird.

Die Erhöhung des Digitalisierungsgrads ist auch in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) ein Kernthema – 2019 ist Swiss Life darum unter anderem mit einem bAV-Portal an den Markt gegangen, um Prozesse schlank und schnell abwickeln zu können. Auch im Underwriting kann zukünftig mit einem höheren Digitalisierungsgrad gerechnet werden. All diese Verbesserungen tragen wesentlich dazu bei, dass sich der Vermittler – egal aus welchem Vertriebskanal – auf eine optimale Kooperation mit Swiss Life verlassen kann.

Der Kunde entscheidet, wie er beraten werden möchte

In den letzten Jahren ist es immer wichtiger geworden, dem Kunden so viele Beratungs- und Vertriebskanäle anzubieten, wie möglich. Jetzt genügt es allerdings nicht mehr, diese Kanäle nur bereitzuhalten, eine Verzahnung aller Bereiche miteinander, die sogenannte Hybridisierung, ist essentiell. Sich in der Beratung nachhaltig auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden einstellen zu können, ist dabei DIE große Herausforderung einer jeden Versicherungsgesellschaft. Der Kunde muss wählen können, auch wenn er sich beispielsweise zunächst für eine automatisierte digitale Beratung entscheidet, dann aber bei komplexeren Produkten, wie der Absicherung der Arbeitskraft, in der Zweitberatung auf Telefon- oder Videoberatung ausweichen will – oder sich sogar ganz klassisch einen Berater vor Ort wünscht.

„Der Kunde hat die Wahl, durch künstliche Intelligenz durchgängig innerhalb eines voll digitalen Beratungs- und Beantragungsprozesses Versicherungsschutz zu erhalten oder an der für ihn entscheidenden Stelle persönlichen Support über Telefon-/Videoberatung und natürlich auch Berater vor Ort gestellt zu bekommen.“ Philipp Ruf, Key-Account-Manager Digitalvertriebe

Hier ist es ganz wichtig zu erkennen, dass keine Kannibalisierung der Vertriebswege stattfindet, sondern von Anfang an ein optimales Zusammenspiel aller Vertriebswege gewährleistet wird. Man kann sich nicht mehr verschließen, dem Kunden diese Vielfalt an Beratungsmöglichkeiten zu bieten.

InsurTechs: Partnerschaft statt Verdrängung

Eine zunächst prognostizierte Disruption im Markt ist der Kooperation aller Protagonisten gewichen. Swiss Life ist deshalb bereits seit Anfang 2019 erfolgreich damit beschäftigt, Initiative zu ergreifen und den Bereich Digitalvertriebe weiter auszubauen und analog des Vertriebswegs Konzeptvertriebe die gleichen hohen Standards in der Betreuungsqualität zu entwickeln und dauerhaft zu gewährleisten. Ein InsurTech hat natürlich andere, aber ebenso wichtige Bedürfnisse in der Betreuung und Servicierung als der klassische Versicherungsmakler oder Finanzdienstleister. Die technischen Ansprüche eines Onlinemaklers, Vergleichsportals oder digitalen Finanzdienstleisters sind hierbei meist die größte Herausforderung in der Kooperation mit dem Versicherer. Im Idealfall bekommt das InsurTech die Möglichkeit, von der Beratung bis zum Antrag eine komplett digitale Strecke vorzufinden. Swiss Life arbeitet genau an solch einer technischen Umsetzung und sieht sich hierbei auf einem sehr guten Weg. Bereits jetzt gibt es die Möglichkeit für den Kunden, bei ausgewählten InsurTechs einen voll digitalen Antragsprozess mit digitaler Unterschrift und Datenübertragung, über die Online-Beratung hinaus eine Police und damit verbunden Versicherungsschutz, beispielsweise in Biometrie, zu erhalten. Ziel muss es immer sein, dem Kunden selbstbestimmt zu ermöglichen, die ganze Klaviatur der Multi-Kanal-Beratung erleben zu können und immer die Wahl eines Switches von Kanal zu Kanal zu haben.

Spezielle Lösungen für InsurTechs

Swiss Life bietet dafür InsurTechs aktuell als einziger Versicherer am Markt eine Symbiose aus Dienstleistungen, den hybriden Beratungs- und später auch Servicierungsprozess des Kunden, betreffend, an. Damit verbunden stellt Swiss Life kooperierenden InsurTechs ein sehr großes Dienstleistungsportfolio bereit, von der technischen Umsetzung, bezogen auf beispielsweise Schnittstellenmanagement, bis hin zur Bestandsservicierung. Jedes InsurTech, das mit Swiss Life zusammenarbeitet und festgelegte Qualitätsstandards erfüllt, hat die Möglichkeit, Rundum-Sorglos-Pakete zu buchen, bis hin zur Möglichkeit der Buchung einzelner Features, wie z.B. der Nutzung von Bestandsverwaltungssoftware oder Telefonie. Die Kooperation mit Swiss Life geht so über die normale Produktgeber-/ Produktnehmereigenschaften hinaus. Da sich die digitale Welt der InsurTechs fortlaufend dreht, ist man bei Swiss Life immer sehr darauf bedacht, neue Trends zu erschließen und ebenso seine Dienstleistungsangebote zu erweitern. Ganz im Sinne einer wechselseitigen wachsenden Effizienz und Profitabilität in der Kooperation mit InsurTechs.

„Sich in der Beratung nachhaltig auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden einstellen zu können, ist die Herausforderung einer jeden Versicherungsgesellschaft.“ David Piccon, Bereichsleiter Konzept- und Digitalvertriebe bei Swiss Life.

Was gleich bleibt: der Kunde im Fokus

Die positiven Erfahrungen der vergangenen sechs Monate in der Zusammenarbeit mit ausgewählten InsurTechs haben hier gezeigt, dass der Bereich Digital Sales enorme Wachstumsmöglichkeiten bietet. Die strategische Ausrichtung von Swiss Life, mehr als nur Produktgeber der InsurTechs zu sein, hat zu einem enormen Wissenstransfer geführt und den Ansatz „Kooperation statt Disruption“ mehr als bestätigt. Swiss Life ist fest davon überzeugt, dass der qualifizierte persönliche Berater für den Kunden in komplexen Versicherungssparten, wie Arbeitskraftabsicherung oder Altersvorsorge, extrem wichtig ist und nur in den wenigsten Fällen ersetzt werden kann. Das bedeutet aber nicht, sich davor zu verschließen, auch neue Wege zu gehen. Im Gegenteil: Man muss bereit sein, neue qualifizierte Formen der Beratung zu unterstützen. Alles verbunden mit dem Grundgedanken der Selbstbestimmung des Kunden, auch in der Beratung.

