Zum zwölften Mal in Folge: DVAG erhält A++ für Vertriebsunterstützung

Bereits zum zwölften Mal in Folge überzeugt die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) mit exzellenten Unterstützungsleistungen im Vertrieb. Für die attraktiven Neuerungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung sowie die zielführende Weiterentwicklung vertriebsunterstützender IT- und Marketing-Dienstleistungen zeichnet die ASSEKURATA Solutions GmbH (Assekurata) die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) erneuert mit der Bestnote (A++) aus. In den Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Beratungs- und Betreuungskonzept sowie Finanzstärke erhält der Finanzvertrieb wiederholt eine exzellente Bewertung. Für den Prüfpunkt Wachstum vergibt Assekurata erneut ein sehr gut.

Die DVAG hat im Bereich der Aus- und Weiterbildung die technischen Unterstützleistungen für die Vermögensberater stark erweitert. Positiv bewertet Assekurata insbesondere die erhöhte Flexibilität für Vermögensberater durch die deutliche Erweiterung der eLearning-Angebote, die den Vermögensberatern eine individuellere Nutzung und einfachere Integration von Weiterbildungsmaßnahmen in ihren beruflichen Alltag ermöglichen.

Dieser Ausbau ist auch vor dem Hintergrund der gesetzlich zu erfüllenden Weiterbildungsstunden aus der neuen Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) und den daraus resultierenden Dokumentationspflichten zu begrüßen.

Digitaler Vertriebs- und Kundenservice

Darüber hinaus bietet die DVAG ihren Vermögensberatern hervorragende IT-Werkzeuge für die Beratung der Kunden vor Ort. Dazu gehören eine tabletgestütze Beratung, zahlreiche Apps zur Intensivierung der Beratung sowie die Möglichkeit, die Policen per elektronischen Antrag zu unterzeichnen. Zugriff auf alle benötigten Informationen, Apps und Datenbanken erhalten die Berater im Vermögensberater-Intranet.

Die 2018 überarbeitete Plattform überzeugt mit einer übersichtlichen Darstellung, einer zielgruppengerechten Aufbereitung sowie einer einfachen Navigation. Um weitere Vertriebschancen zu generieren, arbeitet die DVAG seit 2018 mit Finleap in einem Joint Venture-Unternehmen, der Deutschen Fintech Solutions GmbH, eng zusammen.

Innovative Marketing-Dienstleistungen

Ferner überzeugt die DVAG im Marketing insbesondere mit online- und social-media-basierten Elementen. Im Bereich der Unternehmensvorstellung und Kundenansprache setzt der Finanzvertrieb mit der DVAG-Stele, einer multimedialen Säule, welche die Berater für ihre Büroräume oder insbesondere für Veranstaltungen mieten und erwerben können, ein innovatives Statement.

Darüber hinaus unterstützt die DVAG ihre Berater mit attraktiven Eventkonzepten für Kunden- und Vertriebsveranstaltungen. Beispielsweise erhalten Vermögensberater durch die Partnerschaft mit dem Privatsender Sky die Möglichkeit, fußballinteressierte Kunden und Partner zu gemeinsamen Fußballabenden in ihre Büroräume oder die Berufsbildungszentren einzuladen.

10 Jahre Kooperation mit der FHDW

Zusammen mit der privaten Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) bietet der Finanzvertrieb seit 2008 einen eigenen Bachelor-Studiengang am Unternehmens-Standort Marburg in Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Finanzvertrieb an.

Mit Online-Vorlesungen und modernen Kommunikationsmedien bleibt die DVAG ihren digitalen und flexiblen Ansatz der Wissensvermittlung treu. Zum 10-jährigen Jubiläum gab die DVAG das Angebot eines berufsbegleitenden Masterstudiengangs bekannt, der auch Absolventen anderer Hochschulen offensteht.

Wirtschaftliche Entwicklung weiter auf Rekordkurs

Dass die Impulse und Unterstützungsleistungen im Vertrieb ankommen, verdeutlichen auch die Kennzahlen. Im Geschäftsjahr 2018 stiegen die Umsatzerlöse des DVAG-Konzerns erneut im Vorjahresvergleich um 16,39 % auf 1,57 Mrd. Euro. Des Weiteren erzielte der Finanzvertrieb trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen seit 2014 durchgehend positive Zuwachsraten der hauptberuflichen Vermögensberater.

Foto: Deutsche Vermögensberatung AG / DVAG