Außendienst der Dialog bekommt neue Leitung: Florian Sallmann übernimmt

Dr. Florian Sellmann (45) übernimmt zum 15. März 2021 die Funktion des Head of Sales der Dialog Versicherungen. Die Position wurde bisher von Stefanie Schlick (48), Head of Broker der Generali Deutschland AG und Vertriebsvorstand der Dialog Versicherungen kommissarisch verantwortet.

In seiner Position als Head of Sales verantwortet Sallman das Team aus Bereichsdirektoren und Maklerbetreuern als direkter Ansprechpartner für Makler und unabhängige Vertriebe für die Geschäftsfelder Biometrie und Komposit im Firmen- sowie Privatkundenbereich.

In seiner neuen Funktion soll Sallmann die Zusammenarbeit mit den unabhängigen Vertriebspartnern weiter stärken. Er verfügt über eine langjährige Vertriebserfahrung und eine tiefgreifende Expertise im B2B-Geschäft. Sallmann ist seit 2015 für die Generali in Deutschland tätig und wird parallel zur neuen Aufgabe weiterhin die Leitung des Bereichs „Alternative Channels and Partnerships“ verantworten.

Neben dem Außendienst stehen unabhängigen Vertriebspartnern zudem Markus Sperling (Leiter des Servicebereichs), Nadine Beeckmann (Leiterin der bAV) und Klaus Missy (Leiter des Vertriebsmanagements) mit ihren Teams zur Seite.

Foto: Dialog