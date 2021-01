Deutsche googeln diese Versicherungen wie noch nie

Deutschen Verbrauchern stehen hunderte Versicherungsprodukte zur Verfügung um die perfekte Absicherung für sich zusammenzustellen. Welche dieser Produkte in den Jahren 1917 bis 2020 am gefragtesten waren, hat das Online-Marketingunternehmen Mediaworx untersucht. Spannend in dem Zusammenhang ist das Suchverhalten in dem Coronapandemie-Jahr 2020. Insgesamt googelten die Deutschen nach Versicherungen, wie noch nie.