Friendsurance: Anna Bouvier wird erste COO

Bouvier wird die Unternehmensbereiche Customer Support und Customer Relationship Development verantworten. Als Impulsgeberin für Veränderungen und Optimierungen wird sie dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung der digitalen Bancassurance-Plattform sowie auf die Optimierung der Customer Experience setzen und somit die weitere Skalierung des Geschäftsmodells vorantreiben. Dabei wird sie eng mit den Geschäftsführern Sebastian Herfurth und Tim Kunde zusammenarbeiten.

Digitale Pionierin mit Bankenexpertise

Anna Bouvier bringt 20 Jahre Telekommunikations- und Bankerfahrung sowie eine umfassende strategische Expertise in den Bereichen Business Development, Kunden- und Innovationsmanagement mit. Vor ihrem Einstieg bei Friendsurance entwickelte und realisierte sie Digitalstrategie-Projekte bei der Deutschen Bank und der ING Deutschland. Zuvor hatte sie verschiedene Positionen in den Bereichen CRM, Produkt-Management und Marketing inne. Unter anderem bei Vodafone und der ING Gruppe in Amsterdam und Warschau.

„Wir freuen uns sehr, die neu geschaffene Position mit einer international erfahrenen Expertin in Sachen digitale Innovation besetzen zu können”, erklärt Dr. Sebastian Herfurth, Mitgründer und Geschäftsführer von Friendsurance. „Im Fintech-Bereich sind noch immer zu wenig Frauen vertreten. Umso mehr freuen wir uns, unser Management mit Anna Bouvier um eine weitere Fintech-Pionierin zu verstärken.” Aktuell umfasst das 15-köpfige Führungsteam des Berlin Insurtechs fünf weibliche Führungskräfte.