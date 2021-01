Hannover Digital Investments beteiligt sich an Cybsafe

Die Hannover Digital Investments GmbH, Venture-Capital-Gesellschaft und Frühphaseninvestor der HDI Group, hat sich am Cybersecurity-Startup Cybsafe mit Sitz in London beteiligt. Das auf Verhaltenswissenschaft und Datenanalyse spezialisierte Unternehmen unterstützt Organisationen beim Management von Cyberrisiken durch den Faktor Mensch. Nach der Übernahme von Perseus ist die Beteiligung eine weitere Investition im Zukunftsfeld Cyber.

Die Hannover Digital Investments GmbH, Venture-Capital-Gesellschaft und Frühphaseninvestor der HDI Group, hat sich am Cybersecurity-Startup Cybsafe mit Sitz in London beteiligt. Das auf Verhaltenswissenschaft und Datenanalyse spezialisierte Unternehmen unterstützt Organisationen beim Management von Cyberrisiken durch den Faktor Mensch. Die Software von Cybsafe wird von über 350 Organisationen in 15 Ländern eingesetzt, darunter Credit Suisse, Air Canada, HSBC und NHS Trusts.

Finanzinvestition im Zukunftsfeld Cyber

Für die Hannover Digital Investments ist Cybsafe eine Finanzinvestition im wichtigen Zukunftsfeld Cyber. Die HDI Group ist hier sowohl als großer Industrieversicherer als auch im Firmenkundenbereich erfolgreich aktiv. Zuvor hatte die Hannover Digital Investments bereits das Cybersecurity-Startup Perseus erworben sowie in die Startups Enginsight und ReSec investiert. Das Unternehmen strebt gezielt weitere internationale Investments in spezialisierte Cyber-Geschäftsmodelle an – hierzu gehört auch Cybsafe.

Das Startup ermöglicht es Security-Teams, Risiken in sich verändernden Umgebungen zu reduzieren. Das Startup hilft Organisationen, das individuelle menschliche Verhalten zu verfolgen, zu messen und zu verstehen, um dem User im passenden Moment sofortige, personalisierte Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Mit einem neuen Trainingsansatz soll die Schwachstellen von checklistenbasierten Security-Schulungen überwunden werden.

Spannende Ansätze

„Wir glauben an das Geschäftsmodell von Cybsafe. Besonders spannend finden wir den Ansatz, das menschliche Verhalten als wesentliche Komponente in den Vordergrund zu stellen,“ begründet Ulrich Wallin, Geschäftsführer der Hannover Digital Investments GmbH, die Beteiligung. Das Unternehmen verbessere die Sicherheitskultur auf messbare Art und Weise und gibt einzigartige Einblicke, die es den Kunden ermöglichen, Sicherheitsproblemen vorzubeugen und Verhaltensänderungen langfristig zu betrachten, wird Wallin in der Pressemitteilung zitiert.

Oz Alashe MBE, ehemaliger Oberstleutnant der britischen Special Forces, CEO und Gründer von Cybsafe, betont: „Wir freuen uns sehr, Hannover Digital Investments als Investor für CybSafe an Bord zu haben. Die Versicherungsbranche spielt eine zunehmende Rolle bei den weltweiten Bemühungen, die Kontinuität im Geschäftsbetrieb im digitalen Zeitalter abzusichern. Cybsafes Fokus auf das Sammeln und Analysieren von menschlichen Cyber-Risikodaten wird für die Versicherungsbranche von großem Nutzen sein. Wir sind in der Lage, bei der Verwaltung und Reduzierung von Risiken zu helfen und diese besser zu verstehen.“

Foto: Hannover Rück