Maschinenversicherung und D&O: Die Favoriten der VEMA-Makler

In ihrer letzten Qualitätsumfrage des Jahres befragte VEMA ihre Partner und Genossen nach deren favorisierten Anbietern in den Bereichen der Maschinenversicherung für mobile und für stationäre Risiken, sowie der persönlichen D&O). Wo stimmen nach Meinung der Makler Qualität, Preis und die Leistungsbearbeitung?