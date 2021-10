M&M-Rating PKV: Zwölf Versicherer mit Top-Bewertung

Der aktuelle Trend in der Privaten Krankenvollversicherung lautet eindeutig „digitale Gesundheitsanwendungen“. Das legen die Bedingungsanalysen im Rahmen des M&M Ratings PKV-Vollversicherung dar. Ungefähr ein Drittel des Marktes bietet bereits digitale Services an. Die Vorgaben des digitalen Versorgungs-Gesetzes für gesetzliche Krankenkassen werden aktuell auch in der Privaten Krankversicherung aufgegriffen.

Die Privaten Krankenversicherer überarbeiten ihre Tarifbedingungen zunehmend und bieten damit PKV-Versicherten die Teilnahme an E-Health – jedoch mit unterschiedlichen Leistungen. „Wir rechnen mit einer dynamischen Entwicklung. Der PKV-Markt wird sich auch in diesem Bereich differenziert entwickeln und Unterschiede in den Tarifen aufweisen. Das wird zunehmend ein Thema in der Vermittlung sein, daher sind diese Tarifeigenschaften bereits jetzt in unserer Vergleichssoftware filterbar und hinsichtlich ihrer Leistung vergleichbar,“ stellt Thorsten Bohrmann, Senior Versicherungsanalyst die aktuelle Lage dar.

Die Tops im M&M Rating PKV-Vollversicherung

Im aktuellen M&M Rating PKV-Vollversicherung wurden drei Berufsgruppen unter die Lupe genommen. Zum einen auf die Tarife, die allen PKV-Berechtigten zugänglich sind, die Berufsgruppe „Normal“. Zum anderen auf die beiden Berufsgruppen mit individuellen Tarifangeboten, Ärzte und Beamte.

Die PKV-Tarife der Berufsgruppe „Normal“ schneiden mit 28 Tarifen in den top Bewertungssegmenten von vier und fünf Sternen sehr gut ab. Die Höchstnote erhielten bei den Tarifen die Allianz, Axa, Barmenia, BBKK, Hallesche, Inter, Ottonova, R+V, SDK, UKV und Württembergische.

Quelle: M&M-PKV-Rating

Auch für Beamte zeigt das Ratingergebnis mit 25 top bewerteten Tarifen ein gutes Bild. Fünf Sterne bekamen die Barmenia, die DBV, die Hallesche und die R+V fünf Sterne verliehen.

Quelle: M&M-PKV-Rating

Die Ärzte haben ebenfalls eine gute Auswahl von 11 hochwertigen Tarifen“, fasst Bohrmann das Ergebnis für die unterschiedlichen Berufsgruppen zusammen. Höchstnote erhielten hier die Allianz, die Axa, die Barmenia, die Hallesche und die Inter.