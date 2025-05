Real I.S. kauft „Landmark“-Immobilie in spanischer Trend-Stadt von Union Investment

Das Hotel „Barceló Raval“ zählte ab dem Jahr 2013 zum Portfolio des offenen Immobilien-Publikumsfonds „UniImmo: Europa“, teilen Real I.S. und Union Investment mit. Das 2008 errichtete Gebäude mit rund 9.660 Quadratmeter Mietfläche befindet sich demnach im Stadtteil El Raval, der zur touristisch attraktiven Altstadt gehört.

Das Vier-Sterne-Hotel wird von einem familiengeführten Unternehmen aus Spanien betrieben, als eines von 90 Hotels in Spanien und 300 Hotels des Mieters weltweit. Das Objekt verfügt über insgesamt 186 Zimmer und eine 360-Grad-Dachterrasse. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Käufer: „Einzigartige Landmark-Immobilie“

„Der europäische Hotelimmobilienmarkt bietet zurzeit spannende Opportunitäten, und die einzigartige Landmark-Immobilie passt mit ihrer außergewöhnlichen Lage- und Objektqualität und wirtschaftlich soliden Performance exakt in unser Investitionsprofil. Wir freuen uns, dass wir unseren Anlegern mit diesem Ankauf ein hervorragend positioniertes Objekt in einer internationalen Tourismus-Hochburg sichern können“, so Franz Krewel, Vorstandsmitglied der Real I.S. AG.

Verkäufer: „Marktchance erfolgreich genutzt“

„Der spanische Hoteltransaktionsmarkt ist aufgrund der starken Hotelmarkt-Performance der letzten Jahre im europäischen Vergleich als frühzyklisch zu klassifizieren und weist ein starkes Investoreninteresse auf. Wir freuen uns, durch die Transaktion die sich gebotene Marktchance erfolgreich genutzt zu haben. Zudem leistet die Transaktion einen positiven Beitrag zur Ausschüttungsrendite des ,UniImmo: Europa‘“, wird wiederum André Pinto Gomes, Senior Investment Manager Hospitality bei Union Investment, in der Mitteilung zitiert.

Barcelona gehört den Angaben zufolge zu den führenden Hotelmärkten in Europa und lockt bei steigender Tendenz jährlich mehrere Millionen Touristen an. Für die kommenden Jahre werde ein weiteres Wachstum des Hotelmarkts prognostiziert.