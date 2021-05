Neuer Vertriebsleiter bAV im Partnervertrieb der WWK

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ruven Simon ein echtes „Eigengewächs“ der WWK für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten“ sagt Thomas Heß, Organisa- tionsdirektor Partnervertrieb und Marketingchef der WWK.

Simon wird insbesondere im bAV Spezialgeschäft Vertriebsdirektoren, Maklerbe- treuer und Consultants vor Ort in Firmengesprächen, sowie bei der Einrichtung von Versorgungswerken und Umsetzung von Vertriebsideen mit seinen bAV Senior Consultants entscheidend unterstützen. Berichten wird er direkt an Thomas Heß. Simon übernimmt damit große Teile des Verantwortungsbereichs von Bernd Stein- hart, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat und bei dem sich die WWK herzlich für das hohe Engagement und den erfolgreichen Aufbau des bAV- Geschäfts bedankt.

Der 34 Jahre alte Ruven Simon blickt bereits auf eine über 17-jährige Erfahrung in der Versicherungswirtschaft zurück. Gestartet hat er seine Karriere im Jahr 2004 als Auszubildender in der WWK Zentraldirektion. 2007 wechselte er als Maklerbetreuer in den Partnervertrieb der WWK, zuletzt als Regionaldirektor in der Vertriebsdirekti- on Bayern.