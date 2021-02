Policen Direkt übernimmt weiteres Maklerunternehmen

Bergemann Versicherungen, eine Versicherungsmakler-Gesellschaft aus Solingen, wird Teil der Policen-Direkt-Gruppe. Die Geschäftsführung übernehmen Dagmar und Alexander Ludwig, die mit ihrer Versicherungsmakler am Seestern GmbH bereits seit mehr als einem Jahr zu Policen Direkt gehören.

Die Bergemann GmbH & Co. KG ist das fünfte Maklerunternehmen, das in die Policen-Direkt-Gruppe integriert wird. Für 2021 plant Policen Direkt nach eigenen Angaben, eine dreistellige Zahl an Beständen zu übernehmen.

„Mit der Anbindung der Bergemann GmbH stärken wir unsere Stellung in der Region“, erklärte Dr. Ernesto Knein, Geschäftsführer der Policen Direkt Beteiligungs GmbH, der die Unternehmensübernahme durchführt. „Für 2021 setzen wir weiter auf Expansionskurs. Mit der Maklergruppe wollen wir weitere Standorte in Metropolregionen erschließen.“