Neuer Tarif: Axa vereinfacht Versicherung kleiner Firmenfuhrparks deutlich

Handwerksbetriebe, Apotheken oder Immobilienverwalter stehen oft vor einem Dilemma: Ihre Flotte ist zu klein für klassische Flottenpolicen, zu groß für Einzellösungen. Axa reagiert darauf mit einem neuen Versicherungskonzept speziell für Kleinflotten.

Das Angebot richtet sich an Unternehmen mit drei bis zehn Fahrzeugen – ein Segment, das bislang oft durch das Raster fiel. „Für die Versicherung des gesamten Fuhrparks gibt es bei uns ein einheitliches Produkt. Dadurch ist eine viel schnellere und übersichtlichere Policierung möglich“, sagt Oliver Klein, Leiter Kraftfahrtversicherungen Retail bei Axa.

Ein zentraler Vorteil: Alle Fahrzeuge werden in einer gemeinsamen Fuhrparkliste erfasst. Diese bietet nicht nur einen Überblick über Prämien und Schadenfreiheitsklassen, sondern vereinfacht auch Buchhaltung und Steuererklärung. Zudem entfällt die übliche Mitnutzerabfrage – alle Mitarbeitenden dürfen alle Fahrzeuge fahren, unabhängig vom Alter oder der Position im Unternehmen.

Für neu hinzukommende Fahrzeuge bietet der Versicherer eine Sondereinstufung in der Schadenfreiheitsklasse SF 3 an. Damit lassen sich Prämien von Beginn an günstiger gestalten – ein Anreiz besonders für wachsende Betriebe.

Auch Vertriebspartner sollen profitieren: Sie müssen nur eine Antragsstrecke bearbeiten, was Beratung und Abschluss vereinfacht. Die reduzierte Zahl an Tarifmerkmalen erleichtert zudem die Übersicht – sowohl im Beratungsgespräch als auch im Schadenfall.

Ergänzend können verschiedene Leistungsbausteine gewählt werden. So ist die GAP-Deckung, etwa für geleaste oder finanzierte Fahrzeuge, im Basisschutz enthalten. Sie übernimmt im Totalschadenfall die Differenz zwischen dem Wiederbeschaffungswert und der offenen Leasing- oder Kreditsumme. Darüber hinaus lassen sich eine BBB-Deckung für Brems-, Betriebs- und Bruchschäden sowie ein Rabattschutz hinzubuchen.

Mit dem neuen Kleinflottenangebot zielt Axa auf eine Gruppe, die bislang oft mit aufwändigen Einzellösungen arbeiten musste – und bietet nun eine spürbare Entlastung im Alltag kleiner Betriebe.