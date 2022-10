DKM 2022: „Froh, dass wieder der persönliche Austausch in den Fokus rückt“

Erstmals seit 2019 findet die Finanzmesse DKM in diesem Jahr wieder ausschließlich analog statt. Auf der Auftaktpressekonferenz blickte Messechef Konrad Schmidt auch auf die vergangenen Jahre zurück, in denen die Messe coronabedingt überwiegend digital stattfinden musste.

„Nach zwei Jahren mit dem Fokus auf den digitalen Part bin ich ehrlich gesagt froh, dass – bei allen Vorteilen der Digitalisierung – wieder der persönliche Austausch in den Fokus rückt“, sagte Schmidt. Viele Rückmeldungen von Besuchern und Ausstellern hätten gezeigt, dass nur eine Präsenzmesse dem Dreiklang der DKM, nämlich Netzwerk, Information und Weiterbildung, gerecht werde. Trotzdem sei die Plattform DKM365, die in den vergangenen zwei Jahren Schauplatz der DKM war, auch in das diesjährige Messekonzept eingebunden. Die Plattform diene vorrangig der Messeplanung und war Heimat der DKM-Streaming-Days. „In diesem Jahr haben wir die Aussteller-Workshops digital ausgelagert. Dies hat uns die Möglichkeit gegeben, mit den Entscheider-Talks und den Makler-Roundtables neue Formate ins Rahmenprogramm aufzunehmen“, so Schmidt.

Die Auftaktpressekonferenz hält der Messeveranstalter BBG traditionell gemeinsam mit dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) ab. BVK-Präsident Michael H. Heinz äußerte sich wie gewohnt auch zum Stand der Regulierung in Berlin und Brüssel. Er beklagte die politischen Bestrebungen, die Branche immer weiter zu regulieren. Für den BVK gelte es, hellwach zu bleiben und „das Gras wachsen zu hören“ – insbesondere mit Blick auf eine Begrenzung der Provisionen, die Heinz weiterhin für möglich hält.

Mit einem neugegründeten Maklerbeirat will der BVK seinen Mitgliedern künftig Orientierung und Unterstützung in einem sich rasant wandelnden Markt geben. Der Vorsitzende des Maklerbeirats ist Ulrich Neumann, der auf jahrzehntelange Erfahrung im Maklervertrieb bei diversen Versicherungsunternehmen zurückblicken kann. „Insbesondere jetzt braucht der Mittelstandsmakler einen starken unabhängigen Verband an seiner Seite, der seine Interessen vertritt und ihn begleitet“, betonte Neumann. „Daher habe ich nicht gezögert, als ich vom BVK-Präsidium angesprochen wurde, als Beiratsvorsitzender auch eine Botschafterrolle für den BVK im Maklermarkt zu übernehmen.“

Weitere Mitglieder des Maklerbeirats sind Dr. Christian Durchholz (BBG), Michael Franke (Insuranceconsult), Bernd Helmsauer (Helmsauer & Kollegen), Dieter Knörrer (BBG), Klaus Liebig (VFM), Simon Nörtersheuser (Policen Direkt) und Michael Richthammer (Versicherungsmakler Richthammer).