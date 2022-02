Garantiezins: Der Kompass wird neu justiert

In der privaten Altersvorsorge standen die Zeichen bislang auf garantierte Sicherheit. Die Absenkung des Garantiezinses auf 0,25 Prozent zum 1. Januar 2022 dürfte den endgültigen Wendepunkt markieren. An Fondspolicen führt kein Weg mehr vorbei. Fakt ist aber auch: Der Dschungel an Tarifen und Produkten machen Beratung und Vergleich nicht leichter.

Es sind nachdenklich stimmende Zahlen, die das Bundesministerium für Senioren mit ihrer Studie „Hohes Alter in Deutschland“ kurz vor Weihnachten 2021 veröffentlichte. Danach ist fast ein Viertel der über 80-Jährigen in Deutschland von Armut betroffen. So verfügen 22,4 Prozent der Bevölkerung im Alter von 80 Jahren und älter über ein maximales Nettoeinkommen von 1.167 Euro im Monat. Innerhalb der Gruppe der Hochbetagten sind den Daten zufolge Frauen stärker betroffen als Männer. Insgesamt leben 26,1 Prozent der hochaltrigen Frauen unter der Armutsgrenze. Bei den Männern sind es 16,9 Prozent. Die Zahlen sollten aufrütteln, machen sie doch eines sehr deutlich. Die gesetzliche Rente allein reicht im Alter längst nicht mehr. Private Altersvorsorge wird ein unverzichtbarer Baustein der persönlichen Vorsorgestrategie sein müssen, wer Altersarmut vermeiden möchte. Doch was sind die Strategien für die private Altersvorsorge, wenn der Garantiezins zum 1. Januar auf 0,25 Prozentpunkte abgesenkt wird?

Gefragt sind nun Konzepte, die Rendite und ausreichend Sicherheit abseits altbekannter Garantiemodelle in Einklang bringen. „Es ist tatsächlich so, dass es viele unterschiedliche Produktkonstrukte im Angebot für die Altersvorsorge gibt. Dabei ist der „Motor“, also die Kapitalanlage im Hintergrund, zum Teil sehr unterschiedlich. Von der klassischen Police angefangen, bei der das Sparguthaben überwiegend in sicherheitsorientierte Anleihen investiert ist, bis hin zu reinen Fondspolicen, bei denen das Sparguthaben in frei wählbare Aktienfonds, Mischfonds oder ETFs angelegt wird, gibt es nahezu alles. Und dazwischen befinden sich Indexpolicen oder auch Fondspolicen mit Garantien, bei denen Hybridmodelle also eine Mischung aus sicheren Anleihen und Aktienfonds dahinter stecken“, erklärt Professor Michael Hauer, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung die Gemengelage. „Da der Altersvorsorge-Sparer Renditen über der Inflationsrate benötigt – die wir langfristig bei etwa zwei Prozent ansetzen – ist das Sparen in den Produkten mit einem Anleihen-Motor, das sind zum Beispiel die klassischen Policen, Indexpolicen oder auch

Fondspolicen mit Garantien in vielen Fällen nicht mehr empfehlenswert“, betont Hauer gegenüber Cash. „Man benötigt einfach mehr Rendite, um die Inflationsrate auszugleichen und darüber hinaus noch Kapital aufzubauen, damit man im Alter ausreichend versorgt ist.“ Dabei geht der Trend laut Hauer ganz klar in Richtung Fondspolicen, und zwar ohne Garantien. „Garantien werden zähneknirschend den Chancen geopfert, aber nur so können Produkte flexibel am Kapitalmarkt agieren und bestehen“, ergänzt Pascal Schiffels, Geschäftsführer des Hofheimer Analysehauses Morgen & Morgen. Die maximale Beitragsgarantie von 100 Prozent ist laut Schiffels wegen der Rechnungszinssenkung eigentlich nicht mehr erreichbar. 90 beziehungsweise 80 Prozent seien eher das Maximum. Vor dem Hintergrund hält Schiffels die „Neue Klassik“ denn auch eher für ein Auslauf- als ein Zukunftsmodell. „Fondsgebundene Rentenversicherungen und Indexpolicen werden sich voraussichtlich durchsetzen“, glaubt der Experte.

„Vielen Menschen ist durchaus bewusst, dass sie sich von einem Sparer zu einem Investor entwickeln müssen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Von dieser Entwicklung profitieren Fondsprodukte ganz massiv – sowohl im Direktinvestment als auch in der Lebensversicherung“, bestätigt auch Christian Nuschele, Vertriebs- und Marketingchef bei Standard Life Deutschland. Klassische Policen spielen laut Nuschele inzwischen im Neugeschäft de facto keine große Rolle mehr. „Wir sehen aktuell bei allen Altersgruppen die Bereitschaft, eine investmentorientierte Altersvorsorge ohne Garantien abzuschließen“, sagt Nuschele. Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) wurden 2020 rund 280.000 fondsgebundene Rentenversicherungen gegen laufenden Beitrag neu abgeschlossen. Hinzu kamen rund 37.500 Neuverträge gegen Einmalbeitrag. Alles in allem ein Plus von 42 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019. Mittlerweile halten 4,3 Millionen Menschen in Deutschland eine fondsgebunden Rentenversicherung und weitere 2,6 Millionen die fondsgebundene Kapitallebensversicherung für eine durchaus vertrauenswürdige und attraktive Alternative für die Altersvorsorge.

Das Zutrauen in Wertpapiere als Vorsorgeinstrument wächst auf ein Rekordniveau.

Nun ist Standard Life von seiner DNA her ohnehin auf Fondspolicen ohne Garantien ausgerichtet. Aber auch andere Wettbewerber justieren den Kompass neu. „Bei vielen Kunden hat ein Umdenken stattgefunden. Die Menschen stehen den Chancen der Kapitalmärkte heute deutlich aufgeschlossener gegenüber, als ihnen gemeinhin unterstellt wird“, sagt etwa Thomas Luer, Vorstand für den Makler- und Kooperationsvertriebe bei HDI Leben. Luer stützt seine Aussage auf die Erkenntnisse einer repräsentative Berufe-Studie, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov 2021 für HDI durchgeführt hatte. Danach hat sich jeder vierte Berufstätige in Deutschland in der Corona-Pandemie stärker mit Finanzen und Geldanlage beschäftigt als zuvor. „Das Zutrauen in Wertpapiere als Vorsorgeinstrument wächst auf ein Rekordniveau und das für sich genommen, ist eine Sensation“, so Luer. Keine andere Form der Altersvorsorge steige gegenüber 2020 derart in der Gunst der Berufstätigen wie Aktien und Fonds. „Sie springen von Platz sechs im Vorjahr auf nun Platz zwei bei der Frage, in welche Form der Altersvorsorge das größte Vertrauen besteht. Nur ein Eigenheim erhält in der aktuellen Umfrage das größere Vertrauen, wenn es um die Zukunftssicherung geht“, erklärt Luer.

Was die Berufe-Studie noch zeigt ist, dass gerade jüngere Menschen den Kapitalmärkten und damit verbundenen Chancen offener gegenüberstehen: So vertrauen rund 30 Prozent der 20- bis 29-jährigen bei der Altersvorsorge börsennotierten Wertpapieren. Zum Vergleich: Nur halb so viele setzen ihr größtes Vertrauen in die gesetzliche Rente. Auch bei den bis zu 44-jährigen sind die Werte ähnlich.

Christine Schönteich, Mitglied der Geschäftsleitung beim Fonds Finanz Maklerservice, zeigt sich kaum verwundert. „Ein heute 25-jähriger Kunde ist weitgehend in einer Welt ohne Zinsen aufgewachsen und fragt diese auch nicht mehr nach“, sagt Schönteich „Die Generation weiß sehr genau, dass eine attraktive Geldanlage nicht ohne Risiko möglich ist und setzt daher ganz bewusst auf Altersvorsorgeprodukte mit Investmentsfonds und ETF’s.“ Die Vertriebspartner des Münchener Maklerpools registrieren laut Schönteich eine hohe Nachfrage nach fondsgebundenen Altersvorsorgeprodukten. „Und das nicht erst seit 2021.“ Bei Canada Life Deutschland sind es nach Aussagen von Dr. Igor Radovic Direktor Produkt- und Vertriebsmanagement bei Canada Life Deutschland, die unter 40-jährigen, die die ungarantierten Sparmodelle wählen.

Bei Swiss Life Deutschland entfallen nach Angaben von Stefan Holzer, Leiter der Versicherungsproduktion und Mitglied der Geschäftsleitung mittlerweile sogar 60 Prozent des Neugeschäfts auf moderne Altersvorsorgeprodukte – der Großteil davon ohne Garantien. „Wir erleben eine anhaltend hohe Nachfrage nach moderne Vorsorgelösungen, gerade bei jüngeren Menschen“, sagt Holzer. „70 Prozent aller Neukunden sind laut Holzer unter 45 Jahren, die Hälfte davon sogar jünger als 30 Jahre.“

Vor dem Hintergrund sind die Versicherer laut IVFP-Geschäftsführer Hauer derzeit fleißig dabei, ihre Fondspolicen zu optimieren. „So finden sich immer mehr Fondspolicen mit einer umfassenden Fondsauswahl mit allen Fonds die man für eine passende Altersvorsorge benötigt. Dies sind beispielsweise Aktienfonds mit sämtlichen Regionen, Branchen, Themen und Strategien wie Dividendenstrategien, Mischfonds, Rentenfonds sowie vermögensverwaltende Strategien und natürlich nachhaltige Fonds. Das Ganze wird immer mehr auch noch in Form von ETFs angeboten, also in passiv gemanagten Fonds“, sagt Hauer.

Thomas Lüer, Vorstand für den Makler- und Kooperationsvertriebe bei HDI Leben: „Mit unserer neuen Fondspolice haben wir den Nerv der Zeit getroffen. Cleverinvest ist unser erfolgreichstes Produkt im Neugeschäft. Es hat sich für uns ausgezahlt, unsere Vertriebspartner in die Entwicklung einzubinden.“ (Foto: HDI)

HDI Leben deckt nach Angaben von Vertriebsvorstand Luer mit seinen kapitalmarktnahen Produkten das volle Spektrum ab: Cleverinvest als fondsgebundene Privatrente, Two Trust Selekt als indexbasierte Privatrente und Two Trust Vario als Drei-Topf-Hybrid-Police. Doch auch die Kölner registrieren einen klaren Trend hin zu Produkten ohne Garantien. „Mit unserer neuen Fondspolice haben wir den Nerv der Zeit getroffen. Cleverinvest ist unser erfolgreichstes Produkt im Neugeschäft. Es hat sich für uns ausgezahlt, unsere Vertriebspartner in die Entwicklung einzubinden“, sagt Luer. Bei Cleverinvest – die HDI auch als Basisrente anbietet – kann der Kunde aus über 100 Fonds unterschiedlicher Kategorien und mit unterschiedlichem Risiko selbst wählen. Darunter gemanagte Einzelfonds und Portfolios, kostengünstige ETFs sowie ein große Anzahl nachhaltiger Fonds. Das Besondere bei Cleverinvest sei der Mix aus Sicherheit, Wachstumchancen und Flexibilität, betont Luer.

Für die Unterstützung der Fondsauswahl und des Beratungsprozesse hat HDI einen so genannten Fondsguide entwickelt. Die Software-Lösung bildet den gesamten Beratungs- und Investmentauswahlprozess innerhalb der fondsgebundenen Lebensversicherung ab. „Zielgerichtete Fragen beispielsweise nach Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt, der gewünschten Anlagedauer, der Anlageziele, dem Sicherheitsbedürfnis sowie der Ertragserwartung führen Vertriebspartner umfassend und vollautomatisch durch das mehrstufige Programm. Gemeinsam mit Kunden erfolgt die individuell passende Risikoeinstufung, auf deren Basis der FondsGuide einen Portfoliovorschlag erstellt“, so Luer.

Die WWK aus München ist Anfang des Jahres mit einer völlig neuen Fondspolice an den Markt gegangen. Im Fokus der neuen Produktgeneration steht die Erwirtschaftung von möglichst hohen Renditen durch maximale Partizipation an den weltweiten Aktienmärkten. Dafür wird auf Kapitalgarantien während der Ansparzeit verzichtet. Ganz neu können zusätzlich auch in der „Rentenphase-Invest“ die Chancen des Kapitalmarktes genutzt werden.

Bei der Zurich Gruppe Deutschland liegt der Anteil des fondsbasierten Lebensversicherungsgeschäfts nach Angaben von Vertriebsvorstand Jawed Barna inzwischen bei rund 80 Prozent. Man setze bei der privaten Altersvorsorge auf flexible fondsgebundene Produkte, bei denen die Anlage je nach Kundenwunsch ausgestaltet werden könne. „Neben der Möglichkeit der Einzelfondsauswahl bieten wir verschiedene gemanagte Modelle an. Hierbei können Kunden zwischen klassischen Fonds, ETFs und einer breiten Palette von nachhaltigen Fonds wählen“, führt Barna weiter aus. Innerhalb der fondsgebundenen Produkte bietet die Zurich optional die Möglichkeit, Garantien auf Deckungsstock- oder Kapitalmarktbasis zu vereinbaren. Aber auch hier wächst der Anteil der Kunden, die auf Garantien verzichten. „Tatsächlich ist es ja so, dass Garantieprodukte im aktuellen Niedrigzinsumfeld oft eine Rendite haben, die unter der Inflationsrate liegt und somit Vermögenswerte auf lange Sicht verringern. Intelligente kapitalmarktbasierte Lösungen bieten hingegen neben Renditechancen auch bedarfsgerechte Sicherheitsmechanismen“, gibt Barna zu bedenken.

Swiss Life Deutschland bietet mit der Swiss Life Investo ein rein fondsbasiertes Altersvorsorge-Produkt ohne Garantien mit fondsgebundenem Rentenbezug an. Was die Flexibilität betrifft, ist Investo state-of-the-art: So lässt die Police an die jeweiligen Lebensphasen der Kunden anpassen: Zuzahlungen und Kapitalentnahmen, individuelle Beitragserhöhungen oder -pausen sowie einen flexibler Rentenbeginn sind Bestandteile des Produktes. „Der fondsgebundene Rentenbezug ermöglicht es im Gegensatz zu marktüblichen konventionellen Rentenbezugsmodellen, die Renditechancen einer Fondsanlage auch während der Rentenbezugszeit zu nutzen“, erklärt Holzer. Vor dem Hintergrund, dass nachhaltige Anlagen und Tarife voll im Trend liegen, bietet Swiss Life das Produkt seit März 2021 unter Investo Green auch als nachhaltige fondsgebundene Rentenversicherung an.

Stefan Holzer, Leiter Versicherungsproduktion Swiss Life Deutschland: „„Je höher die Volatilität, umso stärker schlägt der Kurs nach oben und unten aus. Mit unserem Swiss Life-Spurhalteassistenten geben wir also Leitplanken vor: Bei starken Wertschwankungen wird ein Teil des Vertragsguthabens in sicheren Anlagen zwischengeparkt und bei einem wieder beruhigten Kapitalmarktumfeld erneut voll investiert.“ (Foto: Swiss Life)

Zudem soll ein optionaler Spurhalteassistent soll dafür sorgen, dass das Vertragsguthaben nicht zu hohen Wertschwankungen unterliegt. „Je höher die Volatilität, umso stärker schlägt der Kurs nach oben und unten aus. Mit unserem Swiss Life-Spurhalteassistenten geben wir also Leitplanken vor: Bei starken Wertschwankungen wird ein Teil des Vertragsguthabens in sicheren Anlagen zwischengeparkt und bei einem wieder beruhigten Kapitalmarktumfeld erneut voll investiert. Zudem kümmert sich der obligatorische Spurwechselassistent darum, dass der Kunde in maximal zwei Schritten vor Rentenbeginn aus chancenorientierten Portfolios in risikoärmere Varianten wechselt. Eine Besonderheit ist die kapitalmarktabhängige Steuerung des Spurwechselassistenten: Im Gegensatz zu marktüblichen konventionellen Ablaufmanagements wird der Portfoliowechsel nicht zu einem starren Zeitpunkt angestoßen, sondern erfolgt flexibel in Abhängigkeit von der Kapitalmarktentwicklung – Kapitalmarktchancen können so deutlich besser genutzt werden“, erklärt Holzer.

Auch Canada Life setzt bei der Altersvorsorge auf fondsbasierte Tarife. „Sparen ohne Garantien heißt ja nicht unbedingt Sparen ohne Sicherheit“, betont Igor Radovic. Bei der Altersvorsorge mit Aktien sei zum einen eine breite Streuung der Anlage wichtig, um eine gute Rendite zu erzielen. Aber auch die Laufzeit könne sich positiv auf die Rendite auswirken. „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich kurzfristige Kurseinbrüche mit langen Laufzeiten ausgleichen lassen“, sagt Radovic. Canada Life bietet laut Radovic Fondspolicen im Rahmen der Generation-Produktlinie für alle drei Schichten an. Motor der Tarife ist der so genannte Unitised-With-Profit-Fonds, kurz UWP-Fonds. „Dieser hat durch die Finanz- und Eurokrise und zuletzt auch in der Corona-Krise hindurch Standfestigkeit bewiesen“, betont Radovic. Seit der Auflegung Anfang 2004 erwirtschaftete der Fonds (Stand 30. November 2021) durchschnittlich 5,6 Prozent Rendite pro Jahr.

Besonderheit bei dem Versicherer mit kanadischen Wurzeln ist der Sicherungsmechanismus. Die Angelsachsen nutzen hierfür ein Glättungsverfahren und damit einen Garantiewert von durchschnittlich 2,7 Prozent bieten. Zusätzlich steht Kunden in der ersten und dritten Schicht auch das Automatische Portfolio Management zur Verfügung. Beim APM können Kunden – abhängig von der Risikobereitschaft – aus drei Anlageprofilen auswählen. Zudem ist eine freie Fondsauswahl möglich. „Hier bietet Canada Life rund 30 Fonds und Fondsportfolios namhafter Gesellschaften mit unterschiedlichen Anlageklassen und Schwerpunkten“, sagt Radovic.

Dr. Igor Radovic, Direktor Produkt- und Vertriebsmanagement bei Canada Life Deutschland: „„Sparen ohne Garantien heißt ja nicht unbedingt Sparen ohne Sicherheit.“

Standard Life bietet ein sehr einfaches Produktangebot mit drei klar voneinander getrennten Produktlinien. „Maxxellence Invest ist unser ratierliches Ansparprodukt, das sich für den langfristigen Vermögensaufbau eignet. ParkAllee ist ein Einmalbeitragsprodukt, das schlank gehalten ist, auf einige Optionen verzichtet und besonders für die Geldanlage konzipiert wurde“, erklärt Nuschele. Das dritte Produkt im Bunde ist Weitblick. „Als Lebensversicherung, die bis zum Endalter 100 abschließbar ist, bietet Weitblick aber besondere Möglichkeiten im Bereich der Vermögensstrukturierung, Ruhestandsplanung und beim Thema Erben und Schenken“. Allen Produkten ist gemein, dass sie die gleichen Anlagemöglichkeiten bieten. So können bei

Standard Life Kundinnen und Kunden zwischen rund 100 Fonds aus den wichtigsten Anlageklassen wählen. In der Fondspalette finden sich Einzelfonds ebenso wie gemanagte Portfolios oder auch passive Investments und Nachhaltigkeitsfonds. Die Lösungen reichten, so Nuschele, von sicherheits- bis chancenorientiert. Zudem bietet der Lebensversicherer mit einem Startmanagement, einem Capital-Security-Management und ein Ablaufmanagement zu jeder Vorsorgephase auf die passenden Absicherungsinstrumente. Insgesamt habe man ein sehr modernes Produktangebot mit hervorragenden Lösungen für die Altersvorsorge, den Vermögensaufbau und die Vermögensstrukturierung, resümiert Nuschele.

Es fehlt ein Standard, der Verbrauchern die Chancen und Risiken der Modelle einheitlich aufzeigt

Ohne Zweifel: Das Angebot ist reichhaltig. Die Cash.-Recherche macht aber auch klar: Die Vielzahl der Produkt erschwert zunehmend den Vergleich. IVFP-Geschäftsführer Hauer hält es für schwierig, dass Vermittlerinnen und Vermittler den Dschungel des Tarifangebots mit den unterschiedlichen Motoren durchschauten. Wichtig sei, dass die Berater zumindest grob wüssten, wie der Motor funktioniert. Leider werde immer wieder die Indexpolice mit Fondspolicen verglichen, obwohl die Indexpolice nichts anderes als ein etwas getuntes klassisches Produkt darstellt, also eher für einen sicherheitsorientierten Anleger, der etwas Chance sucht, geeignet ist und nicht im Ansatz mit einer Fondspolice vergleichbar ist. „Hier vermisse ich auch den guten Willen mancher Versicherer, Transparenz herzustellen. So werden bei den hybriden Garantieerzeugungsmodellen – egal ob Zwei- oder Drei-Topf – unterschiedliche Hochrechnungsmethoden benutzt, die absolut nicht vergleichbar sind. Ich kann nur empfehlen, dass die Berater diesbezüglich Druck auf die Versicherer ausüben, eine saubere einheitliche Methode zu verwenden – das IVFP arbeitet ebenfalls intensiv daran“, betont Hauer.

Auch Morgen & Morgen-Geschäftsführer Schiffels sieht in der Vielschichtigkeit des Produktangebots die Herausforderung. Wie Hauer ist auch er der Ansicht, dass weder jeder Vermittler und schon gar nicht der Verbraucher den Anspruch haben müsse, die Produkte zu verstehen. „Keiner muss die komplexen Funktionsweisen kennen, aber ganz dringend deren Auswirkungen auf die Renten- beziehungsweise Ablaufleistungen und das für alle Produkte auf einer vergleich- und belastbaren Basis“, sagt der Tarifexperte. Allerdings seien die Qualitätsunterschiede groß. „Das macht unter anderem der Rendite-Index in unserer Vergleichssoftware auf einen Blick deutlich. Spannen von mehreren Prozentpunkten in der Renditeerwartung für ein und dasselbe Kundenprofil sind hier keine Seltenheit“, moniert Schiffels.

Entscheidend seien neben den Kosten, die Art des Tarifs, die Zahl der Töpfe oder der Umschichtmechanismus – falls vorhanden – sowie die Kapitalanlage, also etwa die Fondspalette. Das Defizit sieht Schiffels – wie Hauer – allerdings weniger bei den Tarifen oder Anbietern, als vielmehr in einem fehlenden Standard. Um hier Vermittlern und Kunden deutlich mehr Transparenz bieten zu können, arbeiten die Hofheimer Analysten gerade mit unterschiedlichsten Marktteilnehmern an der „Marktinitiative Neuer Renditestandard“. Auch hier wird also der Kompass neu ausgerichtet.

Autor: Jörg Droste, Cash.