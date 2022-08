Gothaer zahlt 35,8 Millionen Euro an die Versicherten zurück

Die Gothaer Krankenversicherung AG zahlt in diesem Jahr 35,8 Millionen Euro an Beiträgen zurück. Mehr als 52.000 Kundinnen und Kunden, die im vergangenen Jahr keine Rechnungen bei der Gothaer Krankenversicherung AG eingereicht haben, erhalten die Beitragsrückerstattung.

Die Beitragsrückerstattung kann je nach Tarif bis zu sechs Monatsbeiträge ausmachen. Kundinnen und Kunden profitieren laut Gothaer zusätzlich von der Staffelerhöhung der jährlichen erfolgsabhängigen Beitragsrückerstattung.

Versicherte, die wenig Leistungen in Anspruch nehmen, erreichen damit ein Jahr schneller ihren Maximalanspruch auf eine Beitragsrückerstattung. „Als Partner an der Seite unserer Kundinnen und Kunden sehen wir uns nicht nur in der Pflicht, sie mit vielen Angeboten und Services bestmöglich zu versichern, damit sie gesund bleiben, sondern auch, ihren gesundheitsbewussten Lebensstil zu honorieren. Daher beteiligen wir sie auch gerne an den Überschüssen, die unser Unternehmen erwirtschaftet“, sagt Sylvia Eichelberg, Vorstandsvorsitzende der Gothaer Krankenversicherung. Die berechtigten Personen erhalten ihren Rückerstattungsbetrag automatisch per Überweisung.