Ego-Linie: HDI erweitert Biometrie-Angebot um Grundfähigkeitsschutz

Allein zwischen April bis November 2022 ist die Anzahl der Tarifkombinationen in der Grundfähigkeitsversicherung von 112 auf 167 gestiegen. Nun erweitert auch die HDI Lebensversicherung ihre Ego-Produktlinie um einen Grundfähigkeitstarif.

Die HDI Lebensversicherung hat ihre Ego-Produktlinie um eine Grundfähigkeitsversicherung erweitert. Mit dieser können Kunden über verschiedene Bausteine gezielt und auf ihre eigenen Prioritäten abgestimmt individuelle Fähigkeiten absichern – vom „Sehen“ über das „Hören“ und „Sprechen“, die beispielsweise bereits im „Basisschutz“ enthalten sind – bis zum E-Scooter fahren im bisher am Markt einzigartigen Baustein „Grüne Mobilität“. Möglich wird diese Flexibilität durch den modularen Aufbau des neuen HDI-Angebots.

Die Furcht vor Handicaps

61 Prozent der Berufstätigen in Deutschland fürchten sich am stärksten vor dem Verlust ihrer Grundfähigkeit „Sehen“, gefolgt von „Gehen“ (10 Prozent) und „Sprechen“ (6 Prozent). Dies ergab eine Befragung unter fast 4.000 Erwerbstätigen im Rahmen der HDI Berufe-Studie 2022. Laut der repräsentativen, durch das Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov Deutschland durchgeführten Analyse sind die Ängste vor dem Verlust des Gehörs (5 Prozent) und von Handfertigkeiten (4 Prozent) weniger vordringlich. Um die Sinne „Riechen“ und „Schmecken“ fürchten jeweils zwei Prozent der Befragten am stärksten, weitere zwei Prozent nennen andere Grundfähigkeiten, 10 Prozent machen keine Angaben.

Mit dem Ego Grundfähigkeitsschutz würden bereits im Basisschutz Fähigkeiten wie zum Beispiel „Sehen“, „Gehen“ und „Sprechen“, aber auch eine Vielzahl weiterer Grundfähigkeiten abgesichert, teilte HDI mit. Über den Baustein „Körperliche Tätigkeit“ seien zum Beispiel „Knien“ und „Bücken“ sowie „Heben und Tragen“ versicherbar.

Mit dem Baustein „Büro- und Bildschirmtätigkeit“ würden Fähigkeiten versicherbar, die im Büroalltag eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel eine Tastatur bedienen. Bei dem neuen EGO Grundfähigkeitsschutz können die Versicherten über eine Police die Grundfähigkeiten absichern, die für sie beruflich oder persönlich besonders elementar und schützenswert sind.

Ein Großteil der Menschen wird mit den existierenden Produktlösungen nicht erreicht

Für Thomas Lüer, Vertriebschef der HDI Versicherungen, ist die Einführung des neuen Produktes ein nächster logischer Schritt, mit dem das Unternehmen seinen Anspruch unterstreicht, erster Ansprechpartner in puncto biometrische Absicherung zu sein: „Ein Großteil der Menschen wird mit den bisher am Markt existierenden Produktlösungen nicht erreicht. Dabei ist ein bedarfsgerechter, auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittener Schutz wichtiger denn je. Da der Verlust von Grundfähigkeiten ein großes finanzielles Risiko birgt, müssen wir den Menschen entsprechende Angebote zur Verfügung stellen. Mit dem neuen EGO Grundfähigkeitsschutz sichern wir Menschen ab, die körperlich aktiv und damit auf bestimmte Fähigkeiten angewiesen sind – beruflich und privat. Durch unser modulares Konzept bieten wir eine bedarfsgerechte und bezahlbare Lösung.“