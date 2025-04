Arbeitskraftabsicherung: Diese Anbieter empfehlen Vema-Makler

Wenn es um Versicherungen geht, sind sich Branche und Verbraucherschützer selten einig – außer bei einem Punkt: Die Absicherung der Arbeitskraft ist essenziell: Die Berufsunfähigkeitsversicherung gilt als Goldstandard, doch auch Alternativen wie Dread Disease-Policen mit Einmalzahlung oder die Grundfähigkeitsversicherung als günstiger Basisschutz – etwa für Handwerker – gewinnen an Bedeutung.

In ihrer aktuellen Qualitätsumfrage hat die Vema ihre Vertriebspartner um ihre Favoriten in Sachen Arbeitskraftabsicherung gebeten. Abgefragt wurden die meistgenutzten Anbieter in drei Sparten: Berufsunfähigkeit, Dread Disease und Grundfähigkeit. Zur Bewertung standen nicht nur die Produktqualität, sondern auch Service-Aspekte wie Antragsbearbeitung, Policierung, Erreichbarkeit und Leistungsabwicklung.

Überschaubar ist hierzulande die Auswahl im Segment der Dread Disease-Versicherung. Gerade einmal sieben Anbieter scheinen laut Vema-Analyse diesen Spezialmarkt zu bedienen. Umso bemerkenswerter ist die Marktstellung von Canada Life, die mit deutlichem Abstand als Favorit gilt. Das Unternehmen dominiert die Sparte mit 53 Prozent der Nennungen in der aktuellen Vema-Umfrage – ein klares Signal aus dem Maklermarkt, dass Produktqualität und Leistung hier besonders überzeugen. Aber auch im Segment Grundfähigkeitsversicherungen kann der in Köln ansässige Versicherer im Makler-Markt überzeugen.

Top 3 – Berufsunfähigkeitsversicherung:

Alte Leipziger (21,73 % der Nennungen) LV 1871 (10,66 %) Allianz (9,61 %)

Die Top-Ten-VEMA-BU-Versicherer:

Quelle: VEMA

Top 3 – Dread Disease:

Canada Life (53,02 %) Nürnberger (14,88 %) Zurich (9,30 %)

Die Top-7-Vema-Dread-Disease-Versicherer

Quelle: Vema

Top 3 – Grundfähigkeitsversicherung:

Canada Life (17,27 %) Alte Leipziger (12,65 %) Swiss Life (10,45 %)

Die Top-Ten-VEMA-Grundfähigkeitsversicherer: